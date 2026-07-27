券商收傘效應浮現 大盤活水凍結

台股近期回檔，過去撐住盤面的「第四法人」散戶火力明顯轉弱，市場人士坦言，券商先前緊縮股票質押，是壓抑大盤承接力道的原因之一，散戶雖未離場，但過去能拿股票向券商借錢、再回頭加碼的槓桿活水被截斷，使散戶面對外資大賣時，已難像上半年一樣持續承接。

台股多頭期間，股價上漲帶動擔保品市值提高，投資人可借金額同步增加，形成「股票愈漲、借得愈多、投入市場的資金也愈多」的循環。但券商融通額度逐漸逼近上限後，業者陸續啟動收傘，包括提高利率、縮減撥款金額、限縮擔保標的，甚至暫停新貸。

如富邦證券自5月13日起全面暫停受理不限用途借款；大型券商提醒營業員，客戶買進股票後，不可再靠質押借款取得交割資金。元大證金自7月1日起，將股票及ETF質押專案利率由2.89%大幅調高至3.92%，並剔除部分可質押標的。

券商主管表示，不限用途借款未必全數投入股市，但其中最敢追價、最積極擴大部位的槓桿資金，確實是盤面重要活水。如今台股下跌，槓桿忙著賣股還錢；券商收傘影響就更明顯，槓桿借不到、也嫌利率太貴。第四法人不是不想接，而是手上的銀彈已被券商先行凍結，台股也因此陷入賣壓增加、買盤失血的雙重困境。