聽新聞
0:00 / 0:00
券商收傘效應浮現 大盤活水凍結
台股近期回檔，過去撐住盤面的「第四法人」散戶火力明顯轉弱，市場人士坦言，券商先前緊縮股票質押，是壓抑大盤承接力道的原因之一，散戶雖未離場，但過去能拿股票向券商借錢、再回頭加碼的槓桿活水被截斷，使散戶面對外資大賣時，已難像上半年一樣持續承接。
台股多頭期間，股價上漲帶動擔保品市值提高，投資人可借金額同步增加，形成「股票愈漲、借得愈多、投入市場的資金也愈多」的循環。但券商融通額度逐漸逼近上限後，業者陸續啟動收傘，包括提高利率、縮減撥款金額、限縮擔保標的，甚至暫停新貸。
如富邦證券自5月13日起全面暫停受理不限用途借款；大型券商提醒營業員，客戶買進股票後，不可再靠質押借款取得交割資金。元大證金自7月1日起，將股票及ETF質押專案利率由2.89%大幅調高至3.92%，並剔除部分可質押標的。
券商主管表示，不限用途借款未必全數投入股市，但其中最敢追價、最積極擴大部位的槓桿資金，確實是盤面重要活水。如今台股下跌，槓桿忙著賣股還錢；券商收傘影響就更明顯，槓桿借不到、也嫌利率太貴。第四法人不是不想接，而是手上的銀彈已被券商先行凍結，台股也因此陷入賣壓增加、買盤失血的雙重困境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。