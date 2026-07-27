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股市熱…高資產資金悄悄回流品牌豪宅 台中豪宅市場傳出多筆高總價交易

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
股市熱，台中豪宅市場傳出多筆高總價交易，顯示高資產資金悄悄回流品牌豪宅。記者宋健生／攝影
股市熱，台中豪宅市場傳出多筆高總價交易，顯示高資產資金悄悄回流品牌豪宅。記者宋健生／攝影

股市熱、房市冷，台中房地產市場近期卻傳出高資產資金悄悄回流品牌豪宅，最新實價登錄資料統計，今年1至6月，台中高價住宅(4,000萬元以上)市場共成交78件，平均每月有13件成交，而房屋在百坪以上(不含車位)則有38件，顯示高資產族群並未完全退出市場，而是在景氣盤整期間持續進行資產配置。

2026年上半年，在央行信用管制、銀行房貸緊縮及整體經濟觀望氛圍影響下，台中房市交易量明顯降溫，預售市場更顯低迷，不少建案甚至連續數月成交掛零，市場瀰漫觀望氣氛。

另一方面，市場資金出現明顯轉向。受全球資金行情、美伊衝突帶來的能源與軍工題材，以及AI科技股持續領軍上攻影響，台股最高更攀升至47,741點，改寫歷史新高，大量資金湧入股市，也使房市短期成交受到排擠。

然而，就在市場普遍認為高總價住宅買氣同步陷入低潮之際，最新實價登錄資料卻透露出不同訊號。根據統計，今年上半年，台中4,000萬元以上高價住宅市場共成交78件，平均每月有13件成交，而房屋在百坪以上的則有38件，顯示高資產族群並未完全退出市場，而是在景氣盤整期間持續進行資產配置。

值得注意的是，豪宅成交價格並未因市場降溫而鬆動，反而持續站穩高檔，反映高端住宅市場與一般住宅市場呈現不同的景氣循環。

而在台中豪宅重鎮的西屯區，實價揭露最高單價為七期豪宅「雙橡園2279」23樓戶，每坪成交單價達82.61萬元(扣除車位價格)，刷新社區最高單價紀錄。

進一步檢視實價資料發現，該社區近期共揭露4筆成交，其中3筆交易皆於同一天完成，成交單價分別為每坪75.14萬元、75.64萬元及82.61萬元。

3戶登記地址均為同一地址，市場推估應為同一買方一次購入3戶，而交易標的並非建商餘屋，而是原屋主轉售住宅。3戶合計扣除車位後房屋面積約159.05坪，依實價登錄顯示總成交金額為1億3,788萬元，創下該社區單一最大交易紀錄。

同樣位在七期老牌豪宅建商，也是高資產客群喜愛的聯聚與寶輝，同樣也是表現不凡。「聯聚瑞和大廈」有兩筆百坪以上破億成交，分別為1.02億元、1.42億元；「寶輝秋紅谷」一筆成交總價1.33億元。

值得注意的是，近期高總價市場並非只有七期出現亮點。例如今年北屯區揭露最高的一筆住宅大樓實價登錄，金額為1.68億元，該社區為剛完工的「雙橡園2925」，特殊的是該案是將原來4戶合併成1戶，合併後的坪數扣掉車位坪數後為241.35坪。

同年6月，西區另一指標豪宅「由鉅大恆」也揭露一筆總價1.42億元成交，扣除車位後房屋面積約159.95坪。

業界指出，整體房市仍處於盤整期之際，高資產族群的購屋需求並未消失，而是更加集中於「品牌」、「產品力」與「資產保值性」等稀有性的豪宅產品，而成交品牌多以聯聚、雙橡園、由鉅、寶輝等知名建商為主。

稀缺大坪數規劃的豪宅產品，更成為優先考量，這類產品不僅具有市場辨識度，更因供給有限、難以複製，在景氣循環中展現較強的抗跌性與保值能力。

2026年台中總坪數百坪以上高價住宅交易一覽表。資料來源：內政部、市調
2026年台中總坪數百坪以上高價住宅交易一覽表。資料來源：內政部、市調

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