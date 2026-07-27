多空持續拉鋸 台股紅不到十分鐘、下跌20點收43,634點

亞股27日多數走揚、美期電子盤也呈現上漲，唯獨台股多數時間都壓在平盤之下，早盤最低下探至42,969點，最多下跌685點，午盤過後，在買盤歸隊，拉抬指數跌點收斂，甚至一度翻紅，小漲31點，不過，最後一盤再遇到調節賣壓，再度翻黑以下跌20點收在43,634點，季線未能收復，成交值縮至7,176億元。

2026-07-27 13:45