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多空持續拉鋸 台股紅不到十分鐘、下跌20點收43,634點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股下跌20點收在43,634點，成交值縮至7,176億元。中央社
台股下跌20點收在43,634點，成交值縮至7,176億元。中央社

亞股27日多數走揚、美期電子盤也呈現上漲，唯獨台股多數時間都壓在平盤之下，早盤最低下探至42,969點，最多下跌685點，午盤過後，在買盤歸隊，拉抬指數跌點收斂，甚至一度翻紅，小漲31點，不過，最後一盤再遇到調節賣壓，再度翻黑以下跌20點收在43,634點，季線未能收復，成交值縮至7,176億元。

盤面上，金融、生技醫療、電機機械、玻璃陶瓷等族群較有表現。大型股部分，台積電（2330）收平盤、鴻海（2317）成功翻紅、聯發科（2454）及台達電（2308）則跌逾1%。

富邦投顧董事長陳奕光認為，台股急跌後，可以留意逢低布局好股的機會，建議投資人不妨關注ETF，尤其是破發的主動式ETF、市值型ETF，或是權值龍頭股，族群方面可以關注老AI、記憶體、封裝、IC設計、航空股。在操作上，關注四大指標：新台幣走勢、外資淨空單是否再突破8萬口、美國30年及10年公債殖利率是否再走高、本周三前能否站回季線之上。

台股 亞股 聯發科

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航空三雄逆勢走強吸金！法人操作密碼曝光

在地緣政治風險升溫、油價走勢反覆之際，航空股27日表現逆勢抗跌，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）同步走強，成為盤面資金關注焦點之一。法人表示，在成本壓力升高、旺季效益遞減的雙重影響下，加上油價波動增添不確定性，航空股短期評價進一步提升空間有限，因此對後市維持審慎看法，建議投資人以區間操作策略因應。

台股高點回落近11% 槓桿先撤 券商：投資人已搶先賣股

台股跌勢未止，今（27）日盤中最低來到42969點；若與6月23日盤中歷史高點48218點相比，波段已下跌5249點，跌幅達10.9%。券商主管指出，目前尚未看到全面性的融資追繳潮，但使用槓桿的投資人已明顯加快退場，近期主動賣股、償還融資及降低部位的情況增加。

僅四天櫃買指數盤中又再度摜破半年線 法人：馬上反轉機率不高

台股上周五大跌1,195.97點，再度跌破季線大關後，27日止不住跌勢，盤中再下跌近600點，櫃買指數表現更為疲弱，盤中下跌逾2%，為7月20日盤中跌破半年線後，第二次失守半年線。影響櫃買指數權重大的個股如群聯（8299）、旺矽（6223）、台燿（6274）、頎邦（6147）、世界（5347）等都下跌，法人指出，因融資餘額降幅不大，盤勢馬上V轉反彈或是展開上攻行情機率不高。

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美股上周五四大指數漲跌互見，以費城半導體指數下跌4.2%最重。台股27日開低，盤中一度下跌685點至42,969點，跌破43,000點大關。幸好在台積電盤中最高上漲15元至2,365元，並力守平盤之上，以及金融股盤中最高上漲1.0%撐盤之下，台股順利回到43,000點之上。

被動元件還在跌 這幾檔高檔反轉以來都已腰斬

被動元件近期以來跌勢沈重，龍頭指標國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）等的賣壓仍然沈重，統計股價自高點反轉以來，跌幅最重的是華新科，短線急跌61.08%，國巨、日電貿、信昌電（6173）等股價也腰斬，跌幅都超過50%。

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