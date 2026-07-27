聽新聞
0:00 / 0:00
多空持續拉鋸 台股紅不到十分鐘、下跌20點收43,634點
亞股27日多數走揚、美期電子盤也呈現上漲，唯獨台股多數時間都壓在平盤之下，早盤最低下探至42,969點，最多下跌685點，午盤過後，在買盤歸隊，拉抬指數跌點收斂，甚至一度翻紅，小漲31點，不過，最後一盤再遇到調節賣壓，再度翻黑以下跌20點收在43,634點，季線未能收復，成交值縮至7,176億元。
盤面上，金融、生技醫療、電機機械、玻璃陶瓷等族群較有表現。大型股部分，台積電（2330）收平盤、鴻海（2317）成功翻紅、聯發科（2454）及台達電（2308）則跌逾1%。
富邦投顧董事長陳奕光認為，台股急跌後，可以留意逢低布局好股的機會，建議投資人不妨關注ETF，尤其是破發的主動式ETF、市值型ETF，或是權值龍頭股，族群方面可以關注老AI、記憶體、封裝、IC設計、航空股。在操作上，關注四大指標：新台幣走勢、外資淨空單是否再突破8萬口、美國30年及10年公債殖利率是否再走高、本周三前能否站回季線之上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。