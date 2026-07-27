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航空三雄逆勢走強吸金！法人操作密碼曝光

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
星宇航空。中央社
星宇航空。中央社

在地緣政治風險升溫、油價走勢反覆之際，航空股27日表現逆勢抗跌，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）同步走強，成為盤面資金關注焦點之一。法人表示，在成本壓力升高、旺季效益遞減的雙重影響下，加上油價波動增添不確定性，航空股短期評價進一步提升空間有限，因此對後市維持審慎看法，建議投資人以區間操作策略因應。

法人分析，今年2月底爆發的地緣政治衝突，使荷莫茲海峽一度面臨封鎖風險，威脅全球約20%至25%的航空燃油供應，帶動3月至5月油價急漲。以新加坡航空燃油為例，3月至5月平均價格攀升至每桶186美元，較1月至2月平均90.6美元大漲約105%。

此外，在全球煉油產能偏緊及供應鏈受干擾下，中質餾分油（如航空燃油、柴油）漲幅更明顯超越原油，各大航空公司也陸續調高燃油附加費，以反映成本上升。

展望後市，專業能源機構普遍抱持審慎中性的看法。美國能源資訊署（EIA）於最新《短期能源展望》中預估，2026年布蘭特原油全年均價約為每桶82美元。若荷莫茲海峽航運短期仍持續受干擾，全球原油庫存持續去化，預料油價仍將維持高檔震盪；待地緣政治風險逐步降溫、荷莫茲海峽運輸恢復正常，且產油國逐步重啟先前關閉的產能後，2027年平均油價才有機會回落至每桶65美元。

近期美伊衝突再度升溫，帶動國際油價反彈，由於航空燃油占航空公司營運成本比重偏高，油價走揚將對短期毛利率形成壓力。另一方面，客運市場暑假旺季已逐漸接近尾聲，高票價行情也可望由高峰回歸常態。

荷莫茲海峽 長榮航 星宇航空

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