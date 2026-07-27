台股高點回落近11% 槓桿先撤 券商：投資人已搶先賣股

台股跌勢未止，今（27）日盤中最低來到42969點；若與6月23日盤中歷史高點48218點相比，波段已下跌5249點，跌幅達10.9%。券商主管指出，目前尚未看到全面性的融資追繳潮，但使用槓桿的投資人已明顯加快退場，近期主動賣股、償還融資及降低部位的情況增加。

券商端估算，目前大盤融資維持率約143%，仍高於130%的法定追繳門檻，代表多數融資戶尚未被券商強制要求補繳。不過，券商主管表示，大盤維持率只是平均數，部分中小型股及高融資個股自高點跌幅已超過兩成，個別投資人的實際維持率可能遠低於市場平均，因此不少人不願等到130%才處理，而是先賣出部分持股還款。

依規定，整戶擔保維持率跌破130%，券商將通知投資人在兩個營業日內補繳。值得注意的是，130%至166%之間是一段壓力區：若帳戶從未跌破130%，暫時不必強制補繳；但若已跌破130%並收到追繳通知，即使股價反彈、維持率回升至130%以上，只要尚未回到166%，追繳紀錄仍不會取消，券商僅暫緩處分。後續一旦再次跌破130%，投資人就須在當日下午自行補足，否則券商可自次一營業日起處分擔保股票。只有繳清全部追繳差額，或維持率回升至166%以上，才會正式解除追繳紀錄。

券商主管表示，這也使不少槓桿投資人選擇提早退場。尤其市場單日動輒震盪數百點，個股再出現一、兩根長黑，就可能迅速跨過追繳線；與其等券商通知補錢，不如先賣股降低融資。台股前波上漲累積的舊槓桿，正由被動等待轉為主動撤離，成為近期盤面持續浮現的賣壓來源。