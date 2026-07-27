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僅四天櫃買指數盤中又再度摜破半年線 法人：馬上反轉機率不高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股上周五大跌1,195.97點，再度跌破季線大關後，27日止不住跌勢，盤中再下跌近600點，櫃買指數表現更為疲弱，盤中下跌逾2%，為7月20日盤中跌破半年線後，第二次失守半年線。影響櫃買指數權重大的個股如群聯（8299）、旺矽（6223）、台燿（6274）、頎邦（6147）、世界（5347）等都下跌，法人指出，因融資餘額降幅不大，盤勢馬上V轉反彈或是展開上攻行情機率不高。

儘管台積電（2330）股價相對平穩，盤中僅小跌，但加權指數仍一度續跌約600點，跌幅逾1%，櫃買指數更弱，下跌近2%，盤中又摜破半年線關卡。旺矽下跌逾2%，群聯、世界先進跌逾3%，台燿下跌近3%，頎邦崩逾9%，跌破半年線。

許多個股跌勢慘重，上市櫃跌停家數達20家，被動元件仍是重災區，禾伸堂（3026）、華新科（2492）跌停，日電貿（3090）大跌逾8%，國巨*（2327）一度跌破600元，盤中下跌逾5%。先前強勢的台塑化（6505）也因美伊暫時休兵，油價下跌，股價摜入跌停板77.3元。

高價股整體相對平穩，但下跌居多，跌幅最重的有創新服務（7828）、聯友金屬-創（7610）、雍智科技（6683），都跌停亮燈；漲勢較強的為萬潤（6187）、竑騰（7751）、川湖（2059）、大立光（3008）、藥華藥（6446），其中萬潤攻上漲停板。

法人指出，CSP業者自由現金流轉負，令市場擔心其短期營運狀況，原油上漲帶動通膨預期，推升美債10年期殖利率至4.7%，加上熱錢與槓桿資金獲利了結，導致近期台股及全球股市修正。但因融資餘額降幅不大，整體盤勢馬上V轉反彈或是展開上攻行情機率不高。

個股方面，法人表示，不少AI股已自高點回落三至五成，甚至接近腰斬，但其營收與獲利成長邏輯依然完整，評價亦逐步回到合理區間，因此，建議投資人應耐心等待籌碼沉澱後逢低布局。

櫃買指數 旺矽 頎邦

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美股上周五四大指數漲跌互見，以費城半導體指數下跌4.2%最重。台股27日開低，盤中一度下跌685點至42,969點，跌破43,000點大關。幸好在台積電盤中最高上漲15元至2,365元，並力守平盤之上，以及金融股盤中最高上漲1.0%撐盤之下，台股順利回到43,000點之上。

被動元件還在跌 這幾檔高檔反轉以來都已腰斬

被動元件近期以來跌勢沈重，龍頭指標國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）等的賣壓仍然沈重，統計股價自高點反轉以來，跌幅最重的是華新科，短線急跌61.08%，國巨、日電貿、信昌電（6173）等股價也腰斬，跌幅都超過50%。

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反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,062.95點，周跌0.56%，其中，美東線周跌1.08%、美西線周跌3.25%、歐洲線周跌1.87%；分析師指出，SCFI指數連續第三周走跌，跌幅有所縮減，但考量運價續漲動能有限，對海運股看法暫維持中立。

聯發科領跌 台股早盤一度失守43,000點買盤進場低接

台股上週五大跌逾千點之後，今日續跌，台積電以每股下跌20元、2330元「股號價」開出，聯發科更大跌超過5%，早盤跌勢擴大下跌逾600點，一度失守43,000點，不過在大盤指數跌破43,000點之際，有顯著買盤進場，使大盤指數重回43,000點之上，今日將陷入43,000點保衛戰。

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