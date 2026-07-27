台積電、金融股撐盤 台股面臨43K保衛戰 法人：季線能否站回是關鍵

美股上周五四大指數漲跌互見，以費城半導體指數下跌4.2%最重。台股27日開低，盤中一度下跌685點至42,969點，跌破43,000點大關。幸好在台積電盤中最高上漲15元至2,365元，並力守平盤之上，以及金融股盤中最高上漲1.0%撐盤之下，台股順利回到43,000點之上。

法人指出，台股上周五再次跌破季線，本周站回與否是關鍵，上周反彈量縮意味著動能不足，技術面上，僅守住半年線，短均下彎、均線糾結，季線與月線構成上方連續反壓；而若本周遲遲未能站回季線上方，月線與季線將逐漸收斂，恐將成為台股上檔的強大壓力，則後市將可能持續走弱。長線來看，指數仍站在半年線之上，中期多頭架構未遭徹底破壞，但短線屬震盪回調的格局，應減少槓桿。

法人分析，整體盤勢馬上V轉反彈或是展開上攻行情機率不高，近期可開始留意在後續下跌中以差支撐上跌幅顯著小於大盤類股，或是保守一些更偏向防禦型的類股，在大盤尚未回穩期間謹慎操作，若是本周未能站回季線，則大概率月線與季線收斂，將在上方呈現巨大壓力，後續操作上要更為謹慎，不宜過度追高，本周區間預估42,500~45,000點。