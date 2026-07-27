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被動元件還在跌 這幾檔高檔反轉以來都已腰斬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
被動元件近期以來跌勢沈重。中央社
被動元件近期以來跌勢沈重。中央社

被動元件近期以來跌勢沈重，龍頭指標國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）等的賣壓仍然沈重，統計股價自高點反轉以來，跌幅最重的是華新科，短線急跌61.08%，國巨、日電貿、信昌電（6173）等股價也腰斬，跌幅都超過50%。

被動元件族群在漲價題材加持下推升股價強漲，國巨從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線、季線相繼失守，27日開高後翻黑，一度下滑至607元，自天價反轉以來，已下跌613元，跌幅50.24%。

在股價下跌期間，國巨更是接連爆出違約交割事件；被動元件股仍未擺脫市場上沈重的賣壓，法人坦言，要要進場買被動元件，得先等賣壓消化，籌碼沈澱，不急著搶進。

國巨重挫腰斬之外，華新科跌勢更重，目前仍在處置中，股價由645元下跌以來，27日盤中一度下挫至251元，短線重挫394元，跌幅61.08%；另外，日電貿、信昌電短線也都下跌逾5成。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

華新科自結6月獲利7.17億元，年增112.76%，一個月的獲利就約達第1季稅後純益8.2億元的87%，出貨價量齊揚；華新科總經理曾明燦曾表示，訂單動能持續往上，今年資本支出將提升三倍進行擴產，另外，將與直接客戶議價調整本季與下季的晶片電阻、部分積層陶瓷電容（MLCC）產品價格。

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