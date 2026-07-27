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台積電回神金融勁揚 台股跌點收斂量縮震盪
美伊衝突有和緩跡象，新一輪談判露曙光，日韓股市震盪，台股早盤一度挫跌超過680點暫失43000點，之後台積電回神翻紅，金融、生技勁揚，台股跌點收斂至200點左右，走勢量縮震盪。
台股早盤最低42969.48點，挫跌685.36點，到10時44分，加權指數43440.23點，下跌214.61點，跌幅0.49%，成交值萎縮至新台幣3731.96億元，電子指數盤中跌0.5%，金融指數勁揚0.94%，代表中小型股的櫃買OTC指數下挫0.37%。
權王台積電盤中翻紅，最高2365元，漲15元，漲0.63%，聯發科下跌近3.5%，台達電跌3%，鴻海、日月光投控跌逾1%，聯電下挫3.9%。被動元件大廠國巨跌逾4%，禾伸堂跌逾8%。記憶體族群南亞科守平盤401元，華邦電翻紅，力積電跌1.5%。
國際油價回落，台塑四寶回檔，南亞、台塑盤中跌逾2%，台化跌逾4%，台塑化大跌逾9%。
股價超過千元的高價股漲跌互見，旭隼力守千元，高力失守千元，萬潤漲停1035元重回千元，高價股增至「47千金」。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，中東地緣政治風險未緩，國際油價在相對高檔，加上24日美股費城半導體指數下挫，台股加權指數早盤跌逾600點，走勢震盪。
展望台股後市，沈建宏指出，利多刺激似有鈍化跡象，加上融資餘額仍在5800億元以上高水位，籌碼面仍凌亂，任何市場雜音可能導致賣壓，預期台股短線盤面震盪加劇，個股表現將優於大盤，可留意新題材與輪漲。
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