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SCFI國際運價指數連三跌 法人對海運股看法維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,062.95點，周跌0.56%，其中，美東線周跌1.08%、美西線周跌3.25%、歐洲線周跌1.87%；分析師指出，SCFI指數連續第三周走跌，跌幅有所縮減，但考量運價續漲動能有限，對海運股看法暫維持中立。

法人機構表示，展望後市，美國線方面，隨7月下旬臨時性關稅引發的搶運誘因逐漸消失、需求成長動能漸緩，美西線加班船陸續加入搶市，相較於美東線而言，運價走勢的支撐力道較弱；歐洲線方面，受到近期中東戰事局勢再度升溫，航商紅海復航計畫恐再度延遲，目前需求仍維持旺季水準，但運價先前已漲多，短期內將維持區間震盪走勢。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近870美元；若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線燃油成本每FEU上漲100美元、歐洲線燃油成本每TEU約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，燃油成本上漲對於航商獲利影響有限。

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