聯發科領跌 台股早盤一度失守43,000點買盤進場低接

台股上週五大跌逾千點之後，今日續跌，台積電以每股下跌20元、2330元「股號價」開出，聯發科更大跌超過5%，早盤跌勢擴大下跌逾600點，一度失守43,000點，不過在大盤指數跌破43,000點之際，有顯著買盤進場，使大盤指數重回43,000點之上，今日將陷入43,000點保衛戰。

上周五受中東情勢惡化以及亞洲股市普遍表現不佳影響而以低盤開出，記憶體模組族群買盤進駐維繫人氣，終場指數下跌 1195 點以 43654 點作收，跌幅 2.67%。而美股開盤之後，由於AI 燒錢疑慮升溫，晶片股遭拋售，道瓊雖然上漲 0.46%，但納指下跌 0.64%，費半重挫 4.25%，台積電 ADR 則下跌 2.93%。

從量價結構來看，法人依技術線型解讀，台股近期走勢明顯積弱不振，日前快如閃電般創下天量天價後，隨即回測月線，幾經抵抗不支，而向季線尋求支撐，目前月線下彎形成蓋頭反壓，季線則正多空拉鋸當中。

不過法人也表示，由於季線仍然呈現上揚，對大盤中期具助攻力量，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

法人也指出，台積電仍然是重要的看盤指標，而且由於和費半走勢關聯度相當高，必須同時參考 ADR 動向。法人也提醒，台股開始密集聚焦第 2 季財報數字驗證，個股走勢變化極大，應追蹤產業未來展望擇優選股。