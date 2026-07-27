台積電聯發科下挫 台股早盤跌逾500點失守43200點

以科技股為主的股市上半年風光無限，但下半年以來，投資人面臨多項國際不確定因素，加上股市漲幅已高，獲利了結賣壓不輕。法人持續看多AI前景，但股市震盪幅度擴大，建議投資人掌握長期主題，同時分散布局。

2026-07-27 04:08