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台積電聯發科下挫 台股早盤跌逾500點失守43200點
美伊新一輪談判露曙光，國際油價回落，日韓股市早盤走勢震盪，台股今天開盤走跌，早盤下跌逾500點，失守43200點，達43113點。
權王台積電回檔，早盤最低2330元，下跌20元，跌幅0.85%。主要電子權值股聯發科跌逾2%，台達電下挫、日月光投控小跌，鴻海拚守平盤252.5元，聯電跌逾3%。被動元件大廠國巨上漲，華新科挫跌。記憶體族群南亞科、華邦電震盪。
證券法人指出，美國和伊朗再度暫時停火，國際油價及美公債殖利率回檔，短期避險情緒降溫，台股短期面對槓桿收縮修正，靜待籌碼沉澱醞釀反彈契機，本週進入美台科技電子指標股超級財報週，關注中東局勢動向以及美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果。
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