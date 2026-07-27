川普連打伊朗13天喊卡了！美期指反彈上漲 但台股早盤仍下跌逾300點

上周五美股四大指數中以費城半導體跌幅最重，下跌4.25%，那斯達克指數僅下跌0.64%，但面臨破底窘境；道瓊、標普500指數則收紅。受到費半大跌影響，台指期7月24日大跌1,098點，跌幅2.44%，不過因美國周末暫停對伊朗空襲，美期指反彈上漲，早盤台指也出現止跌，小漲約百點。

國際油價在接連大漲後終於出現反轉，27日大跌近5%，布蘭特原油9月期貨回落至每桶約92美元。因美國總統川普連續空襲伊朗13天後，24日起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊，美國駐聯大使稱暫緩攻勢是為與伊朗談判保留空間。

美國10年期公債上周四一度破底至108美元，不過隨油價回落，通膨急遽升高疑慮暫時緩解，公債止跌反彈，暫時避免破底危機。不過2年期公債殖利率仍維持在4.3%相對高檔。

台股大盤指數今持續下跌，以43,585.92點開低，早盤下跌逾300點，台積電（2330）下跌約0.85%，台達電（2308）下跌近2%，聯發科（2454）下跌逾2%，鴻海（2317）下跌約1%。不過台光電（2383）逆勢上漲，漲幅逾2%。

類股方面，上漲的大多為傳產類股，水泥、電機、電器電纜、生技指數都維持紅盤，電子部分為網通、光電及資服股。下跌的有半導體、電腦周邊、其他電子。

回顧台股24日表現，大盤指數下跌1,195.97點、收43,654.84點，跌幅2.66%，再度失守季線，成交值續縮至7,924億元。三大法人終止連4買，合計賣超663.94億元，外資即調節逾600億元。