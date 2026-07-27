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美台超級財報週 法人：台股關注中東局勢和美利率動向

中央社／ 記者鍾榮峰台北27日電

美軍暫停空襲伊朗，市場期盼美伊談判，國際油價拉回，本週美國科技股進入超級財報週，台股多家電子指標股也將舉行法人說明會。美股費城半導體指數24日挫跌4.25%，台積電ADR跌2.93%，台指期夜盤下跌445點收43369點，台積電期貨夜盤下跌25點收2335點。

伊朗高層官員向外媒表示，只要美國暫停攻擊，伊朗也會停止自身的攻擊行動。美軍連續兩晚未對伊朗發動攻擊，市場對重啟新一輪談判仍抱持審慎樂觀態度，亞洲市場今天開盤國際油價大幅下跌。

期貨法人分析，台股24日收盤大跌1195點再失季線約43964點，美晶片股回檔，市場去槓桿修正壓力加重，中東地緣政治風險能否降溫仍有待觀察，因應通膨隱憂，美國聯邦準備理事會（Fed）預定28日召開會議，利率決策結果牽動美股動向。

法人指出，本週包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）等指標雲端服務供應商（CSP）將公布財報，市場高度關注CSP大廠對人工智慧AI基礎建設投資進展，資本支出投資規劃以及現金流動向。此外韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）以及三星電子（Samsung）本週也將公布財報，市場聚焦兩大廠對AI產業景氣和需求最新看法。

根據資料，包括蘋果（Apple）和晶片設計大廠高通（Qualcomm）等美科技指標股，本週也將公布財報；台灣電子族群包括力成、旺宏、精測、國巨、聯電、友達、台達電、日月光投控、聯發科等，本週也將陸續公布財報並釋出對AI產業動向最新看法。

科技股為主的那斯達克指數24日下跌161.87點或0.64%，收24975.82點，費城半導體指數下跌524.951點或4.25%，收11818.887點。

輝達（NVIDIA）跌0.92%收206.84美元，蘋果勁揚3.53%收333.02美元，台積電美國存託憑證（ADR）挫跌2.93%收403.41美元，SK海力士美國存託憑證跌8.81%收154.57美元，美光（Micron）跌6.99%收920.95美元，英特爾（Intel）跌7.89%收92.32美元。

輝達執行長黃仁勳25日在舊金山AI峰會上表示，韓國SK集團與輝達宣布雙方商業合作夥伴關係，規模達5000億美元（約新台幣16兆元）。黃仁勳也指出，SK海力士、三星與輝達將在晶片設計與記憶體設計方面展開合作，也將對韓國NAVER進行大規模投資。

台股加權指數24日跌1195.97點，收在43654.84點，成交值新台幣7924.35億元。在台指期淨部位，三大法人24日淨空單增加1197口，淨空單部位164口，其中外資淨空單增加1062口至7萬6260口。

中東 台股 利率

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工業資訊科技族群 聚光

以科技股為主的股市上半年風光無限，但下半年以來，投資人面臨多項國際不確定因素，加上股市漲幅已高，獲利了結賣壓不輕。法人持續看多AI前景，但股市震盪幅度擴大，建議投資人掌握長期主題，同時分散布局。

原油商品 漲勢可期

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