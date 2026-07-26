聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 上檔壓力加重

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股上周五（24日）開低收低，終場重挫1,195點、收43,654點。聯合報系資料照
台股上周五（24日）開低收低，終場重挫1,195點、收43,654點。聯合報系資料照

台股上周五（24日）開低收低，終場重挫1,195點、收43,654點；台指期也大跌1,007點、至43,905點，正價差為250.16點。期貨商表示，台指期再度失守季線，隨上方月線持續下彎，上檔壓力逐步加重，短線維持震盪整理的機率較高。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加1,197口至164口，其中外資淨空單增加1,062口至76,260口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,137口至5,802口。

台新期貨認為，受到電子權值股同步走弱的影響，台指期上周五呈開低走低格局，接連跌破季線以及44,000點關卡，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑。目前指數再度失守季線，隨著上方月線持續下彎，上檔壓力逐步加重，短線維持震盪整理機率較高。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周五買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在43,600點。

整體來看，在國際利空尚未消化前，台股短線技術面已遭破壞，後續需密切觀察大盤能否在5日線附近止跌回穩，以及台積電能否重返季線。操作上，切忌貿然接刀，建議嚴控部位風險，靜待市場恐慌情緒實質降溫。

群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，目前選擇權偏向區間保守，整體籌碼面呈現保守；技術面看，台股K線顯示上有壓、下有撐，短線操作偏向區間保守方式。

台指期 台股 選擇權

延伸閱讀

上周台股漲2.3%周線翻紅 法人：地緣風險加AI估值疑慮 勿貿然接刀

外資連二買 後市盯三關鍵

台股震盪千點洗盤！公股逆勢搶進00961、0056 法人點名「4檔」跌幅遠低於大盤

費半重挫逾4% 法人：台股短線仍處修正整理

相關新聞

台股高檔震盪加劇 本周多空行情決戰三關鍵聚焦

中東情勢持續升溫，市場對AI變現疑慮再起，台股上周高檔震盪加劇，季線保衛戰成為投資人關注焦點。市場專家表示，台股歷經上周逾千點的大洗盤後，本周多空行情將決戰至微軟等雲端服務供應商（CSP）財報、聯準會利率決策會議（FOMC）、中東情勢變化等三大關鍵。

庫克本周主持最後一場會議 蘋果財報估超標 帶旺台鏈

蘋果預定美股30日盤後（台灣31日凌晨）公布上季財報與營運展望，有望超越公司先前釋出的財測及華爾街預期。法人看好，隨著iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone將問世，蘋果若釋出好消息，將助益台積電、日月光投控、鴻海、大立光等供應鏈下半年營運跟著喊衝。

資料中心邁向「全光化」 催動石英元件需求大增 晶技、台嘉碩攻 AI 商機

AI資料中心正逐漸從「光銅並進」邁向「全光化」（Optical Scale-up）時代，光學引擎（Optical Engine,OE）用量未來將暴增550倍，市場預料控制時脈（Timing）元件質量需求將同步爆發，有望帶動晶技（3042）、台嘉碩、希華等石英元件廠業績起飛。

工業資訊科技族群 聚光

以科技股為主的股市上半年風光無限，但下半年以來，投資人面臨多項國際不確定因素，加上股市漲幅已高，獲利了結賣壓不輕。法人持續看多AI前景，但股市震盪幅度擴大，建議投資人掌握長期主題，同時分散布局。

原油商品 漲勢可期

近期美伊衝突有升溫跡象，戰火亦逐漸波及周邊地區的重要交通、能源及民生基礎設施。市場後續將持續關注衝突是否進一步擴散至中東主要產油國，以及石油生產設施與海運通道是否受到實質影響。街口投信展望今年第3季原油行情指出，國際原油降至臨界低位、供應短缺迫在眉睫，恐引起市場恐慌、帶動油價走高。

美科技股牽動全球風向

隨著美股財報季正式展開，市場焦點回歸大型科技股基本面。在特斯拉、Alphabet率先公布財報後，微軟、Meta、蘋果、亞馬遜及輝達等AI指標企業將接力登場。市場預期，企業獲利表現及AI資本支出展望，將成為牽動全球科技股走勢的核心關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。