台指期 上檔壓力加重

台股上周五（24日）開低收低，終場重挫1,195點、收43,654點；台指期也大跌1,007點、至43,905點，正價差為250.16點。期貨商表示，台指期再度失守季線，隨上方月線持續下彎，上檔壓力逐步加重，短線維持震盪整理的機率較高。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加1,197口至164口，其中外資淨空單增加1,062口至76,260口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,137口至5,802口。

台新期貨認為，受到電子權值股同步走弱的影響，台指期上周五呈開低走低格局，接連跌破季線以及44,000點關卡，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑。目前指數再度失守季線，隨著上方月線持續下彎，上檔壓力逐步加重，短線維持震盪整理機率較高。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周五買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在43,600點。

整體來看，在國際利空尚未消化前，台股短線技術面已遭破壞，後續需密切觀察大盤能否在5日線附近止跌回穩，以及台積電能否重返季線。操作上，切忌貿然接刀，建議嚴控部位風險，靜待市場恐慌情緒實質降溫。

群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，目前選擇權偏向區間保守，整體籌碼面呈現保守；技術面看，台股K線顯示上有壓、下有撐，短線操作偏向區間保守方式。