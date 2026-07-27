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外資今年來賣超台股1.6兆元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

外資今年以來賣超台股金額在上周已突破1.6兆元大關，暫居史上賣超單年新高。其中，台積電（2330）一檔就遭賣超逾1.62兆元，超出外資賣超總金額。部分大型機構認為，外資賣超台積電應非基本面問題、而是持股市值的限制。

根據統計，外資今年以來對台股的進出，1月僅買超87億元，2月買超1,259億元，但3月在美伊戰事拖累中東情勢急劇升溫，大賣9,683億元、成為史上賣超第一大單月。

雖然4、5月在地緣關係降溫，外資反手買超各逾2,000億元，但6月又在油價上漲帶來的通膨壓力，市場預期聯準會可能轉為升息後，單月再轉為賣超6,017億元。

7月迄今，更在CSP廠等AI投資變現疑慮中，賣超達6,564億元，6、7月分別為外資史上賣超第二、三大單月，使得今年以來，外資賣超金額至上周一舉突破1.6兆元，來到1兆6,076億元，暫為外資史上賣超最大單年，遠高於2022年的1.23兆元、2024年的6,949億元。

個股方面，外資今年來賣超第一大是台積電，金額達1兆6,280億元，超過外資全年賣超總額；排名第二的是欣興（3037）773億元、第三是臻鼎-KY（4958）的601億元，接下來的台達電（2308）541億元、華邦電（2344）518億元，其它賣超逾300億元的還有群聯（8299）、華通（2313）、緯穎（6669）、廣達（2382）、力積電（6770），全數為AI股。

在個股買超方面，成熟製程的聯電（2303）獲加碼1,539億元，鴻海（2317）819億元、國泰金（2882）490億元、鴻勁（7769）450億元、 光寶科（2301）415億元，另外，超過300億元的還有世界（5347）、富邦金（2881）、聯詠（3034）、力旺（3529）等。

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