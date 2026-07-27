台股高檔震盪加劇 本周多空行情決戰三關鍵聚焦

中東情勢持續升溫，市場對AI變現疑慮再起，台股上周高檔震盪加劇，季線保衛戰成為投資人關注焦點。市場專家表示，台股歷經上周逾千點的大洗盤後，本周多空行情將決戰至微軟等雲端服務供應商（CSP）財報、聯準會利率決策會議（FOMC）、中東情勢變化等三大關鍵。

美股上周五（24日）在市場擔憂AI巨頭鉅額資本支出能否產生回報等疑慮中，科技股指數走弱，如費半指數大跌4.25%、那斯達克指數跌0.64%，加上台積電ADR下跌2.93%、個股期夜盤跌幅1.06%，台指期夜盤下跌445點、收在43,369點，市場保守看待台股今日行情。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，影響台股本周行情有三大關鍵：首先是，美股超級財報周表現，其中，30日的微軟、Meta，31日的亞馬遜等CSP巨擘，更是重中之重。

Google在公布亮麗的財報數字與未來展望後，與特斯拉的現金流量同步轉為負值，引發市場再度擔憂大型科技公司投入AI鉅額資金能否轉化為相對應獲利，而本周的CSP廠財報表現，是否弭平市場情緒，將是美、台股市轉守為攻關鍵。

此外，SpaceX也將在本周公布財報。由於掛牌後，特斯拉股本約20%的股票禁售期也將結束，獲利表現將成為市場關注重點。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清也指出，本周30日清晨，聯準會將公布最新FOMC決議，在美國當周初領失業救濟金降至18.7萬人、創1969年以來新低後，停滯性通膨的疑慮將暫告一段落，市場普遍預期本次會議將維持利率不變。

市場對CSP業者的現金流轉負雖有高度討論，但另一方面來說，Google上調今年資本支出至1,950億美元至2,050億美元，國際大行預估五大CSP巨頭明年資本支出將達9,455億美元，較2025年增加約5,340億美元，意味台積電（2330）、鴻海（2317）等先進製程、散熱、組裝、PCB、ABM、伺服器等供應鏈的業績成長動能無虞，基本面將成為台股最有力的靠山。