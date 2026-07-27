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庫克本周主持最後一場會議 蘋果財報估超標 帶旺台鏈

經濟日報／ 編譯廖玉玲、科技組／綜合報導
蘋果執行長庫克。美聯社
蘋果執行長庫克。美聯社

蘋果預定美股30日盤後（台灣31日凌晨）公布上季財報與營運展望，有望超越公司先前釋出的財測及華爾街預期。法人看好，隨著iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone將問世，蘋果若釋出好消息，將助益台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈下半年營運跟著喊衝。

蘋果本次財報會議還有另一層意義。執行長庫克已宣布將在9月退休，因此將是他任內主持的最後一場財報會議，除了回顧他任內的貢獻，投資人也希望由此嗅出新領導人特納斯（John Ternus）可能帶來的改變。

蘋果在4月底預估，截至6月底的年度第3季（上季）營收將年比成長14%至17%，相當於1,070億美元至1,100億美元，毛利率預估約48%，每股純益（EPS）的數據未提供，但提到供應鏈持續受擾，尤其是部分Mac機型受到影響。

華爾街預估，蘋果上季營收有望達到1,085.78億美元，稀釋後EPS為1.89美元。iPhone仍是營收主力，預估將帶進550億美元至570億美元業績。

市場盛傳，蘋果將推出首款折疊iPhone。研調機構Counterpoint預測，今年全球折疊機市場將年增21%，蘋果折疊iPhone在上市這一年就有望搶下25%市場，稍高於華為的24%，但低於三星的32%。

另一個觀察重點是蘋果的服務事業，上季營收估為310億美元至320億美元。AI進展則是另一個重中之重，因為市場將此視為帶動蘋果長期成長的關鍵。

蘋果股價7月中旬創下334.99美元的盤中歷史新高，目前仍在附近盤旋。資產管理業者BRI投資主管梅多斯表示，蘋果過去被視為AI競賽中的落後者，主要是未斥資開發模型，但現在市場情緒已轉變。

各界並將仔細聆聽蘋果對於關稅和供應鏈展望的說法，尤其是對記憶體等零組件成本最新看法，以及對於分散製造的布局，關係到成本壓力；蘋果6月底時宣布調漲多項產品價格，理由便是成本提高。投資人亟欲了解這個策略是否影響需求。

蘋果 日月光投控 庫克

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