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工業資訊科技族群 聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

以科技股為主的股市上半年風光無限，但下半年以來，投資人面臨多項國際不確定因素，加上股市漲幅已高，獲利了結賣壓不輕。法人持續看多AI前景，但股市震盪幅度擴大，建議投資人掌握長期主題，同時分散布局。

今年上半年，費城半導體指數及韓股指數都曾狂漲逾100%，台股漲幅接近六成，領漲全球主要股市，日股也創歷史新高。

不過，下半年以來，投資人面臨AI過熱疑慮、美伊衝突再度推升油價上揚、美國聯準會（Fed）利率政策偏鷹、美國逼近期中大選等變數，持股信心動搖。

富達國際首席股票投資長布洛馬（Niamh Brodie-Machura）指出，富達國際市場脈搏調查顯示，當前市場正受三大主題驅動，包括通貨膨脹壓力持續、資本支出持續增長、企業獲利能力展現韌性。

以產業來看，富達分析師對工業及資訊科技股的獲利最有信心。布洛馬認為，雖然地緣政治不確定性帶來挑戰，但許多企業已具備應對相關風險的條件。

對投資人而言，辨別能持續投資、同時維持獲利能力的企業，將是掌握長期投資機會的關鍵。

雖然中東緊張情勢再度推升油價上揚，但貝萊德智庫仍持續看多風險資產。經濟成長及企業獲利維持韌性、通貨膨脹逐步降溫，仍是貝萊德主要預期基本情境。

景順全球研究主管瓊斯（ Benjamin Jones）表示，景順仍維持原先對高油價情境的看法，預期未來數個月油價將維持在每桶100美元附近或以上水準，並將視局勢發展適時調整觀點。

不過，Fed與英國央行今年升息的可能性仍偏低，歐洲央行（ECB）則有可能升息。

目前市場普遍預期Fed今年將維持利率不變，也就是說，美國較高利率將持續更長的時間。

貝萊德強調，即使利率走高，也不代表股市走弱。企業如果具備定價能力，就能將上升的成本轉嫁給消費者，進而支撐營收與獲利。

市場共識目前預估，S&P 500指數2026年獲利將成長 25%，較三個月前的18%大幅上修。貝萊德認為，只要企業獲利成長維持格外強勁，並足以抵消利率上升的影響，則仍維持美股優於長天期公債的立場。

至於油價對經濟的衝擊，貝萊德分析，原油庫存水準高於過往、需求調整機制、財政政策具支持性、AI 持續帶動資本支出，都有助於緩和這波衝擊，至今尚未對全球總體經濟前景造成實質改變。預估這場衝突將使2026年全球國內生產毛額（GDP）成長率減少約 0.4個百分點，其中約0.3個百分點已反映在目前的市場價格之中。

Fed

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