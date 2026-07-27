近期美伊衝突有升溫跡象，戰火亦逐漸波及周邊地區的重要交通、能源及民生基礎設施。市場後續將持續關注衝突是否進一步擴散至中東主要產油國，以及石油生產設施與海運通道是否受到實質影響。街口投信展望今年第3季原油行情指出，國際原油降至臨界低位、供應短缺迫在眉睫，恐引起市場恐慌、帶動油價走高。

街口投信表示，雖然原油產能受惠開採技術提升的幫助而持續維持在歷史相對高檔水位，但油價也因為受到美伊衝突影響，而同步維持在近期高檔價位。倘若原油每日產能因夏季颶風影響而下降，油價短線可能會因此而走高。

美國商業庫存及戰略石油儲備（SPR）庫存同步大幅下降，其中，SPR庫存降幅更大，顯示出美國政府為壓抑受中東衝突影響的油價，而擴大釋放戰略石油庫存。目前荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態，倘若庫存持續大幅下降，在供給受限、庫存嚴重不足的狀態，可能會引發恐慌性買盤，進而推升油價大幅走高。

挪威獨立能源研究和商業情報公司-瑞斯塔德能源（Rystad Energy）地緣政治分析主管Jorge León預測，美伊衝突的急劇升級、及荷莫茲海峽長期封鎖，可能會在8月將全球原油價格推高至每桶180美元。

即使美伊問題在外交解決後，運輸保險市場需要六到八周重新定價，船舶運營商需要六到八周才能確保准入，因此實際石油流動也需要六到八周時間才能恢復正常。這意味著，從任何結構性暫停中恢復的任何供應，要到夏季末才能在加工港口完全實現。

從PMI指數來看，美國製造業活動持續向上來到相對熱絡區間，顯示AI經濟大爆發幫助下，美國經濟轉趨熱絡。另，由於美伊衝突耗用大量軍火，在回補軍火庫存及支援前線軍事行動需求下，軍火製造與運輸活動增加不少，加上夏季旅遊旺季，對原油需求將進一步提高。