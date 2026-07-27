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美科技股牽動全球風向
隨著美股財報季正式展開，市場焦點回歸大型科技股基本面。在特斯拉、Alphabet率先公布財報後，微軟、Meta、蘋果、亞馬遜及輝達等AI指標企業將接力登場。市場預期，企業獲利表現及AI資本支出展望，將成為牽動全球科技股走勢的核心關鍵。
法人預估，在生成式AI需求持續擴張推升下，大型科技企業營收與獲利可望維持雙位數成長，為美股科技股提供堅實支撐。
富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，當前市場已回歸檢視企業獲利與AI投資周期延續性的基本面行情。Alphabet日前上調全年資本支出，已率先為市場注入強心針。
接下來，微軟、Meta、亞馬遜等雲端服務供應商（CSP）是否持續擴大AI投資規模，將是觀察半導體、伺服器及雲端供應鏈的重要風向球。若科技巨頭持續釋出正面財測，將鞏固市場對AI長期成長趨勢的信心。
近期從OpenAI、Anthropic，到微軟、SpaceX與Alphabet等海外科技巨頭，密集拋出震撼市場的投資計畫，重金加碼AI基礎設施建設。不僅是對AI技術前景投下的信任票，更吹響了新一輪AI基建升級的號角。
從矽谷的晶片設計到德州的數據中心，乃至光纖網絡與液冷系統，一場波瀾壯闊的產業升級正在上演。對投資者而言，沿著「晶片存儲—網絡通信—AIDC基建」這一脈絡，尋找具備核心護城河的企業，正是把握本輪AI超級周期的關鍵策略。
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