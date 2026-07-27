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電力商品 吃剛需紅利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在工業成長、AI、電氣化等需求激增下，能源投資金額創高，其中電力成投資主軸，電力成長趨勢將至少持續10-20年。由於電力擁有堅固的剛需優勢，在遇到重大恐慌事件時，其彈力更勝美股，投資人可伺機布局電力相關基金

台新投信指出，根據統計，在俄烏戰爭爆發後一年，智慧電網與電力指數上漲5.3%，大幅優於標普500下跌7.7%的表現；後二年智慧電網與電力指數上漲23.1%，亦優於標普的漲幅20.4%的表現；在美伊戰爭爆發後次月，智慧電網與電力指數上漲20.2%，大幅優於標普500的漲幅13.7%。

台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，隨代理型AI逐步落地，許多步驟決策與任務執行將使Token消耗提高至百倍甚至千倍，帶動算力需求進一步跳升。高盛分析師依現有趨勢推估，至2030年全球Token需求將達目前24倍以上。

高盛上調全球資料中心電力需求，預計到2030年，全球用電量將從2023年成長220%，優於先前預估的175%。另外，分析師亦預估，2030年資料中心電力需求較2023年成長905太瓦時（TWh），預計其中約60%來自美國，美國仍是目前最大的電力市場。

林禹全指出，根據黃仁勳AI五層蛋糕理論，第一層為能源（電力）層Energy：AI運算需要龐大的電力支撐，電力為AI之母；第二層為晶片層Chips：包括GPU、HBM等整合系統，將電力轉為算力；第三層為基礎設施層（Infrastructure & Cloud）：包括資料中心與平台，包括雲端服務、網通、散熱系統等。

第四層為模型層（Models）: 開發各種AI訓練及推理模型；第五層為應用層（Applications）：各種AI應用及服務，包括自駕車、機器人、AI助理。沒有電，一切都是空談。

合庫AI電力多重資產基金經理人延任表示，AI快速普及帶動全球資料中心建設進入新一波高峰，使得電力需求也同步攀升。根據IEA最新研究，預估至2030年時，全球資料中心用電量將大幅成長，年均成長速約15%。因此，未來AI競賽的關鍵是穩定且充足的電力供應。

AI不只帶來半導體商機，更重塑全球能源與電力產業版圖，電力基建將成為未來數年的核心投資主題，建議投資人留意這波AI能源革命帶來的長線投資機會。

標普 俄烏戰爭 基金

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