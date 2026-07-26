三新兵上櫃 本周審議

上櫃市場再添準新兵。櫃買中心本周預計審議三家公司申請上櫃案，包括7月29日分別審議騏億鑫（7848）、和暢科技上櫃案，以及31日將審議興櫃股后山太士上櫃案。

騏億鑫主要從事高科技廠房製程主系統、二次配管工程及所需的材料製造銷售，董事長為洪國庭，推薦證券商為永豐金證券及第一金證券，申請時資本額2.98億元。

騏億鑫2025年度合併營收為17.57億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3.47億元，每股稅後純益（EPS）為11.52元。2026年第1季合併營收為5.38億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為9,937萬元，EPS為3.18元。

和暢科技主要從事ARM架構之嵌入式系統開發與工業電腦的生產及銷售，董事長為周邦基，推薦證券商為宏遠證券及台新綜合證券，申請時資本額3.36億元。和暢科技2025年度合併營收為7.86億元，稅後淨利為7,998萬元，EPS為2.67元。2026年第1季合併營收為1.74億元，稅後淨利為2,077萬元，EPS為0.62元。

興櫃股后山太士主要從事半導體材料、光學材料、電子材料，包括膜材及黏著材料之研發、生產及銷售，董事長為吳學宗，推薦證券商為永豐金證券、中國信託證券、群益金鼎證券及台新綜合證券，申請時資本額3.39億元。山太士24日興櫃均價收在1,994.86元。

山太士2025年度合併營收為4.99億元，稅後淨利為1.44億元，EPS為4.41元。2026年第1季合併營收為1.31億元，稅後淨利為4,302萬元，EPS為1.27元。

櫃買中心今年來已審議通過20家公司申請上櫃案。目前櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括和亞智慧、華芸、漢測、程曦資訊、精華生醫、儒億，都是準上櫃新兵。