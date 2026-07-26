一周盤前股市解析／散熱、被動元件 逢低布局

野村證券釋出「AI半導體」產業報告指出，AI概念股最近陷入整理，但零組件短缺、漲價潮與獲利上修將仍是下一波催化劑，主要風險仍在於雲端業者資本支出展望。在台系供應鏈中，野村看好七檔個股，即台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、致茂（2360）、旺矽（6223）及穎崴（6515），都給予「買進」評等。

2026-07-26 19:18