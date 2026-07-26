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一周盤前股市解析／散熱、被動元件 逢低布局

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（24日）早盤跳空開低走低，跌破10日線後，一度出現多頭抵抗，但在周邊韓股跌勢擴大影響下，多檔電子權值股與台塑集團股重跌，領跌台股跌勢再度擴大，盤中最低來到43,607點，大跌1,243點，收盤時下跌1,195點，以43,654點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，科技巨頭自由現金流轉負，引發市場對AI資本支出變現能力疑慮，加上中東局勢一度推升布蘭特原油突破百美元大關、美債10年期殖利率衝高，再度引發市場通膨與升息擔憂。

台股受外部利空衝擊，籌碼面仍待沉澱，預期短線將於季線至月線區間震盪。如果再次跌破季線，短中期均線將形成蓋頭反壓，整理期將拉長。操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，反彈汰弱留強，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股上周五再次上演黑色星期五走勢，且成交量下降，觀望心態轉濃，追高力道不足，本周包括國內外科技大廠將持續公布財報，不確定性上升，短期內月線壓力恐難突破與站穩，建議採區間操作策略，不宜過度追高，看好族群包括晶圓代工、半導體設備、封測、軍工、金融等。

第一金投顧協理黃奕銓表示，目前市場開始觀望30日凌晨將公布的聯準會利率決議結果，儘管短線行情趨於震盪，但具有趨勢性的產業可以開始逢低布局，包含散熱、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老AI等族群，這些都是未來展望佳的產業，建議可從低基期個股來著眼與布局。

散熱 台股 台塑

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