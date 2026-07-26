聽新聞
0:00 / 0:00

成熟製程、矽晶圓 動能強

經濟日報／ 黃詣庭
半導體示意圖。（美聯社）
半導體示意圖。（美聯社）

美股財報周開跑，德州儀器第2季繳出優於市場預期的成績，顯示在經歷一段調整後，類比晶片產業正逐步走出谷底，工業、資料中心與車用市場需求回溫，帶動公司營收與獲利同步改善，也讓市場看到終端客戶庫存調整接近尾聲的跡象，公司對第3季提出更樂觀的營運展望，整體高於華爾街原先預估，反映管理層對下半年需求仍具信心。

不過，投資人並未只看眼前復甦，也持續檢視景氣回升的廣度、產能擴張能否轉化為長期獲利，以及半導體循環是否足以支撐市場目前給予的評價。

Alphabet的財報則展現AI投資開始反映在營運動能上，核心搜尋廣告維持穩健，YouTube與訂閱服務持續成長，而雲端業務在企業導入AI基礎建設、模型與應用服務的需求推動下明顯加速，成為本季最受矚目的亮點。整體營收優於市場預期，獲利表現也相當強勁，證明AI目前並未削弱搜尋業務，反而正擴大產品使用與企業客戶需求。

然而，Alphabet同時提高全年資本支出展望，表示公司將持續大舉投資資料中心、伺服器與全球運算能力。這項決策有助於鞏固AI競爭優勢，卻也壓縮自由現金流，使市場開始追問這場投資競賽的回收期與最終報酬。

兩家公司盤後股價均下跌約3%，凸顯市場對績優股的要求已更加嚴格，財報優於預期只是基本門檻，投資人更在意未來成長是否能超越高估值、資本投入能否產生足夠回報，以及企業是否能在不確定的宏觀環境中持續兌現成長承諾，整體市場情緒仍偏保守。

回到台股，技術面部分，加權指數跌破季線後反彈，技術指標從低檔交叉向上，尚未有效突破轉為下彎的月線，成交量能萎縮，整體偏向整理至修正型態，預期短期將在下降趨勢線與上升趨勢線之內，維持大區間震盪，有助逐漸縮小與仍在上升長期均線的乖離率，低檔支撐暫看前波低點。

籌碼面部分，外資6月賣超6,018億元後，7月尚未結束又賣超逾6,000億元，一部分原因來自新台幣貶值，投信在ETF資金持續推升下，6月買超逾1,500億元、7月超過1,800億元，融資餘額雖有減少，不過並非具有連續性，顯示散戶資金依舊持續投入，若指數出現修正，則可能發生多殺多的狀況，即加速趕底出現末跌段，屆時將是布局的好機會。

選股方向，美國四大CSP持續在AI運力投注資源，資本支出未見停歇，台廠在硬體上中下游一條龍業績可望持續受惠，特別是在晶片功耗的提升，包括散熱、電源的升級趨勢不變；再來是傳輸速度的升級，無論是800G往1.6T走，又或者往NPO、CPO的演進，相關的零組件也可望在其中取得訂單進展。

除了前述既有的AI伺服器零組件之外，從目前尋找下半年營收逐季轉強，年增幅也是逐季向上，甚至到明年上半年營收年增幅還能再增加的類股，這表示在今年上半年以前的營收普通甚至可能是衰退的，但整體產業已經出現谷底已過的轉機。

以目前觀察來看，包括成熟製程、矽晶圓、被動元件等具備這樣的趨勢，其中伺服器電源供應的升級大幅提升了PMIC的需求，這在台積電（2330）法說中的講法也受到驗證，因此在成熟製程產能除了記憶體需要，到現階段PMIC需求大幅提升再度排擠下，搭配趨勢性的光通訊PIC晶片、矽電容的衍生需求，將帶動成熟製程進入漲價循環，並陸續反映在下半年的營運面上。

（作者是第一金投顧董事長）

營收 Alphabet 華爾街

延伸閱讀

美科技股ETF 可長抱

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

Alphabet概念商品 吸睛

高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

相關新聞

野村：AI半導體仍受惠零組件短缺、漲價潮與獲利上修 看好七檔台股

野村證券釋出「AI半導體」產業報告指出，AI概念股最近陷入整理，但零組件短缺、漲價潮與獲利上修將仍是下一波催化劑，主要風險仍在於雲端業者資本支出展望。在台系供應鏈中，野村看好七檔個股，即台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、致茂（2360）、旺矽（6223）及穎崴（6515），都給予「買進」評等。

台股反彈動能不足 法人：耐心等待籌碼沉澱

加權指數上周收43654點，較前周上漲983點，一度收復季線，但動能不足，法人表示，中東情勢變化，加上資金獲利了結，建議耐心等待籌碼沉澱再逢低布局。

上周台股漲2.3%周線翻紅 法人：地緣風險加AI估值疑慮 勿貿然接刀

加權指數上周五下跌1,195點，收在43,654點，再度失守季線，成交量約8,271億元。籌碼面部分，三大法人賣超673.3億元，其中外資現貨賣超609.5億元，期貨淨空單增加1,062口至76,260口。投信買超47.6億元，自營商賣超111.5億元。雖然上周五大跌，上周仍上漲983點，漲幅2.3%，周線黑翻紅。

台股高檔震盪加劇 本周多空行情決戰三關鍵聚焦

中東情勢持續升溫，市場對AI變現疑慮再起，台股上周高檔震盪加劇，季線保衛戰成為投資人關注焦點。市場專家表示，台股歷經上周逾千點的大洗盤後，本周多空行情將決戰至微軟等雲端服務供應商（CSP）財報、聯準會利率決策會議（FOMC）、中東情勢變化等三大關鍵。

庫克本周主持最後一場會議 蘋果財報估超標 帶旺台鏈

蘋果預定美股30日盤後（台灣31日凌晨）公布上季財報與營運展望，有望超越公司先前釋出的財測及華爾街預期。法人看好，隨著iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone將問世，蘋果若釋出好消息，將助益台積電、日月光投控、鴻海、大立光等供應鏈下半年營運跟著喊衝。

工業資訊科技族群 聚光

以科技股為主的股市上半年風光無限，但下半年以來，投資人面臨多項國際不確定因素，加上股市漲幅已高，獲利了結賣壓不輕。法人持續看多AI前景，但股市震盪幅度擴大，建議投資人掌握長期主題，同時分散布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。