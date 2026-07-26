成熟製程、矽晶圓 動能強

美股財報周開跑，德州儀器第2季繳出優於市場預期的成績，顯示在經歷一段調整後，類比晶片產業正逐步走出谷底，工業、資料中心與車用市場需求回溫，帶動公司營收與獲利同步改善，也讓市場看到終端客戶庫存調整接近尾聲的跡象，公司對第3季提出更樂觀的營運展望，整體高於華爾街原先預估，反映管理層對下半年需求仍具信心。

不過，投資人並未只看眼前復甦，也持續檢視景氣回升的廣度、產能擴張能否轉化為長期獲利，以及半導體循環是否足以支撐市場目前給予的評價。

Alphabet的財報則展現AI投資開始反映在營運動能上，核心搜尋廣告維持穩健，YouTube與訂閱服務持續成長，而雲端業務在企業導入AI基礎建設、模型與應用服務的需求推動下明顯加速，成為本季最受矚目的亮點。整體營收優於市場預期，獲利表現也相當強勁，證明AI目前並未削弱搜尋業務，反而正擴大產品使用與企業客戶需求。

然而，Alphabet同時提高全年資本支出展望，表示公司將持續大舉投資資料中心、伺服器與全球運算能力。這項決策有助於鞏固AI競爭優勢，卻也壓縮自由現金流，使市場開始追問這場投資競賽的回收期與最終報酬。

兩家公司盤後股價均下跌約3%，凸顯市場對績優股的要求已更加嚴格，財報優於預期只是基本門檻，投資人更在意未來成長是否能超越高估值、資本投入能否產生足夠回報，以及企業是否能在不確定的宏觀環境中持續兌現成長承諾，整體市場情緒仍偏保守。

回到台股，技術面部分，加權指數跌破季線後反彈，技術指標從低檔交叉向上，尚未有效突破轉為下彎的月線，成交量能萎縮，整體偏向整理至修正型態，預期短期將在下降趨勢線與上升趨勢線之內，維持大區間震盪，有助逐漸縮小與仍在上升長期均線的乖離率，低檔支撐暫看前波低點。

籌碼面部分，外資6月賣超6,018億元後，7月尚未結束又賣超逾6,000億元，一部分原因來自新台幣貶值，投信在ETF資金持續推升下，6月買超逾1,500億元、7月超過1,800億元，融資餘額雖有減少，不過並非具有連續性，顯示散戶資金依舊持續投入，若指數出現修正，則可能發生多殺多的狀況，即加速趕底出現末跌段，屆時將是布局的好機會。

選股方向，美國四大CSP持續在AI運力投注資源，資本支出未見停歇，台廠在硬體上中下游一條龍業績可望持續受惠，特別是在晶片功耗的提升，包括散熱、電源的升級趨勢不變；再來是傳輸速度的升級，無論是800G往1.6T走，又或者往NPO、CPO的演進，相關的零組件也可望在其中取得訂單進展。

除了前述既有的AI伺服器零組件之外，從目前尋找下半年營收逐季轉強，年增幅也是逐季向上，甚至到明年上半年營收年增幅還能再增加的類股，這表示在今年上半年以前的營收普通甚至可能是衰退的，但整體產業已經出現谷底已過的轉機。

以目前觀察來看，包括成熟製程、矽晶圓、被動元件等具備這樣的趨勢，其中伺服器電源供應的升級大幅提升了PMIC的需求，這在台積電（2330）法說中的講法也受到驗證，因此在成熟製程產能除了記憶體需要，到現階段PMIC需求大幅提升再度排擠下，搭配趨勢性的光通訊PIC晶片、矽電容的衍生需求，將帶動成熟製程進入漲價循環，並陸續反映在下半年的營運面上。

（作者是第一金投顧董事長）