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就市論勢／PC代工、航運 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

市場對AI投資是否能變現疑慮再起，使得AI供應鏈未來的成長動能受關注。

正面角度來看，目前AI伺服器半導體供應鏈展望樂觀，各大半導體廠與代工廠法說會普遍釋出正向看法，台灣為全球半導體與AI伺服器供應鏈樞紐，從CoWoS先進封裝、高階晶圓代工，到散熱模組、電源供應器及伺服器組裝等指標廠業績均高度成長，這也是第2季台股強勢的原因。

目前市場對AI投資報酬率標準提高：美國科技巨頭財報普遍亮麗，當前市場對AI概念股評價不只是「AI資本支出增加」，而是要放大檢視「AI投資何時能轉化為實際獲利」。

投資建議

「護國神山」台積電（2330）股價於2,300元至2,500元之間震盪，需等待外資調節縮手，指數才能穩住吸引資金回補。

另外，韓股忽漲忽跌，不僅影響海力士ADR、記憶體、半導體、全球AI股，亞股幾乎同步輪動。美伊戰事與油價則是未知變數，影響難以評估，因此宜降低風險投資部位。

短線操作建議包括伺服器與PC代工、金融、記憶體模組、航運、傳產龍頭。

伺服器 半導體 CoWoS

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