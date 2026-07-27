資料中心邁向「全光化」 催動石英元件需求大增 晶技、台嘉碩攻 AI 商機

AI資料中心正逐漸從「光銅並進」邁向「全光化」（Optical Scale-up）時代，光學引擎（Optical Engine,OE）用量未來將暴增550倍，市場預料控制時脈（Timing）元件質量需求將同步爆發，有望帶動晶技（3042）、台嘉碩、希華等石英元件廠業績起飛。

根據美系外資報告預估，輝達（NVIDIA）次世代平台Feynman將成為實現AI資料中心「全光化」趨勢的第一個AI平台，屆時光學引擎用量將從目前的144個激增到逾8萬個；業界人士分析，此一趨勢讓負責處理光通訊頻率穩定的高精度石英元件因此扮演關鍵角色，為產業帶來全新的契機。

業界人士進一步表示，石英元件產業將重演散熱在AI市場發光發熱的歷史軌跡，成為AI供應鏈中不可或缺且至關重要的零組件，不僅元件本身需求量將因「全光化」而大幅成長，更重要的是元件規格會三級跳，若技術無法到位的業者則很可能無法在AI賽道上持續競跑。

據悉，高精度石英元件因負責穩定時脈的工作，能讓AI資料中心在進行通訊傳輸時不會發生錯亂，因此又被稱為電子產業的「心跳（Clock Source）」 。換言之，少了石英元件，電子裝置或伺服器就很容易發生當機。

業界人士指出，石英元件能為所有高速晶片打造共同的時間基準，而當「光銅並進」邁向「全光化」時，光通訊零組件數量不僅會增加，且通訊速率也會愈來愈快，因此要維持高精度、高穩定度的時脈就變得非常困難，AI資料中心業者勢必要採購更多高規格的石英元件才能解決此一痛點。

事實上，當前「光銅並進」的AI資料中心已讓石英元件供不應求，包括晶技、台嘉碩等供應商今年以來已調漲二次價格，明、後年輝達次世代平台Feynman推出後，「全光化」時代對高規格石英元件的需求將更加猛烈。

此外，若從光通訊的角度來看，每跳升一個規格，如400G到800G，頻率元件的單價就翻一倍，從800G到1.6T，單價則再翻倍，因此未來AI伺服器走向高速運算、高速傳輸的同時，頻率元件的單價也會跟著走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長。

業界人士分析，外資報告中的光學引擎數量爆發，其真正支撐穩定運作的關鍵元件是背後的Timing架構；換言之，高精度石英元件在供應鏈的地位將大幅躍升，並為時脈產業帶來百年一遇的黃金爆發期，而台廠目前都已積極布局此一市場，預料將受惠最深。