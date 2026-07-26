貨櫃三雄後市展望樂觀

航運及物流業者指出，運價經歷連續十周大漲後，近期屬於高檔整理，而非景氣反轉，在全球有效運能仍偏緊、航商持續控艙、新船供給有限等因素支撐下，第3季貨櫃海運市場仍可望維持高檔，長榮（2603）、陽明及萬海下半年營運展望依舊樂觀。

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第三周回檔，不過跌勢已明顯收斂，市場解讀，本波修正已進入尾聲。

SCFI本周跌幅縮小至0.6%，相較前兩周修正幅度已明顯趨緩，顯示市場賣壓逐步消化。

其中，受中東局勢升溫影響，波斯灣航線逆勢走強，每20呎櫃運價單周大漲318美元、來到4,584美元，漲幅約6%，反映地緣政治風險再度推升區域運輸需求，也顯示部分航線仍具漲價動能。

包括台驊、中菲行等物流業者分析，第3季仍是傳統出貨旺季，雖然貨櫃海運已難再重演上半年運價一路急漲的盛況，也不像航空貨運因急單與AI貨源帶動而持續飆升，但整體市場供需結構並未出現明顯轉弱。

現階段全球有效運能仍偏緊，加上主要港口壅塞尚未完全改善、航商持續透過控艙穩定市場，新船交付速度也不足以快速改變供給結構，均有助運價維持相對高檔。

陽明及萬海也指出，近期運價回檔主要反映亞洲出口美國的提前拉貨與搶艙效應逐步降溫，屬於連續大漲後的技術性修正，而非終端需求急速轉弱。目前各主要航線運價仍明顯高於年初水準，市場基本面並未改變，貨櫃航運景氣仍處於相對健康的循環。

法人分析，貨櫃海運後市關鍵將轉向第四季需求能否順利接棒。隨著美國關稅政策逐步明朗，若歐美年底節慶備貨需求陸續啟動，將有機會帶動新一波補庫存及出貨潮，進一步支撐運價與貨量表現，貨櫃三雄第四季營運仍具向上空間。

業界表示，目前不少貨主仍採取審慎觀望策略，等待關稅政策及市場需求更加明確後，再決定下一波出貨時程。

不過，在供給面仍具紀律、需求未見明顯惡化下，貨櫃海運市場短期內仍將維持高檔整理格局，下半年整體營運展望依然偏正向。