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野村：AI半導體仍受惠零組件短缺、漲價潮與獲利上修 看好七檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
在台系供應鏈中，野村看好七檔個股，即台積電、日月光投控、京元電子、鴻勁、致茂、旺矽及穎崴，都給予「買進」評等。聯合報系資料照
在台系供應鏈中，野村看好七檔個股，即台積電、日月光投控、京元電子、鴻勁、致茂、旺矽及穎崴，都給予「買進」評等。聯合報系資料照

野村證券釋出「AI半導體」產業報告指出，AI概念股最近陷入整理，但零組件短缺、漲價潮與獲利上修將仍是下一波催化劑，主要風險仍在於雲端業者資本支出展望。在台系供應鏈中，野村看好七檔個股，即台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、致茂（2360）、旺矽（6223）及穎崴（6515），都給予「買進」評等。

野村指出，台積電的營收及資本支出展望都超出市場預期。但法說後股價卻下跌，反映AI族群震盪整理。歷史經驗顯示，在台積電過去十年40次的法說中，僅四次出現「基本面優於預期股價卻下跌」的情況，每次股價短期（至少一個月）都是震盪整理格局。目前的修正應該更接近2024年7月的情況，也就是整理後再度強勢。

野村指出，導致股價修正的原因可能有多種，包括費城半導體指數第2季飆漲逾80%、2028 年新資料中心建設缺乏能見度、美國超大型雲端業者在2027年面臨自由現金流壓力、史上最嚴重的零組件供應失衡、殖利率上揚（增加科技股籌資成本）等，但野村仍對後市維持正面立場。

野村看好七檔相關台股。其中，基於對台積電2027年的預估獲利，給予25倍的本益比，維持3,425元的目標價；維持日月光投控目標價730元、京元電子目標價390元。

另外，野村在先進半導體測試供應鏈研究中新增四檔「買進」個股，鴻勁目標價11,100 元、致茂2,845 元、旺矽8,000 元、穎崴8,315元。

半導體 台股 旺矽

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