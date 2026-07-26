台股反彈動能不足 法人：耐心等待籌碼沉澱

加權指數上周收43654點，較前周上漲983點，一度收復季線，但動能不足，法人表示，中東情勢變化，加上資金獲利了結，建議耐心等待籌碼沉澱再逢低布局。

永豐投顧指出，美伊在荷姆茲海峽的對抗持續升級，紅海油輪遇襲加深供給疑慮，布蘭特原油上漲至92美元之上，通膨預期重燃推升美債10年期殖利率至4.7%，美元同步走強促使外資持續賣超，道瓊、那斯達克與標普在科技巨頭財報前壓抑整理。

此外，永豐投顧也說，市場開始擔心大量的資本支出是否會榨乾CSP業者的自由現金流，即使未來AI具有變現能力，但短期營運是否影響，帶動了其他雲端CSP業者同步下挫，但是就期根本，算力需求現階段仍舊是不足，且細看GCP業務成長與TPU相關業務的進帳，可以顯示出其實現階段AI算力敘事仍然不變，只是在業務大規模過度到雲端算力這邊產生了擔心，遠景依舊看好。

其次，近期更讓市場所擔心的問題是中國低成本而優質的開源模型價格戰，低成本加上開源使得許多開發者或是有大量固定業務需要做API調用的任務，大量落到了中國的模型，以OpenRouter API公開數據看，有約54%API調用是透過中國模型，因此讓市場擔心美系AI的變現能力是否受挑戰，但對於僅提供算力的CSP與硬體供應商而言，降低成本增加整體需求的演進反而是利多，而對於LLM供應商如OpenAI與Anthropic等等，硬體成本上漲加上電力上漲，以及中國低成本模型競爭將成為接種而來的挑戰，因此台灣的產業位階更中性，是兩強競爭下最大受益者。

資金面看，融資維持率下降，但餘額降幅不大，表示市場仍然看好惜售，整體盤勢馬上V轉反彈或是展開上攻行情機率不高，近期可開始留意在後續下跌中以差支撐上跌幅顯著小於大盤類股，或是保守一些更偏向防禦型的類股，本周區間預估42500~45000。

野村臺灣創新科技50 ETF (00935)經理人林怡君指出，近期台股及全球股市修正，主因熱錢與槓桿資金獲利了結，以台股而言，短線資金在記憶體、ABF 載板、被動元件與矽晶圓間快速輪動，若一味追逐強勢題材，反而容易面臨兩面挨打的風險。

林怡君指出，不少優質 AI 股已自高點回落三至五成，甚至接近腰斬，但其營收與獲利成長邏輯依然完整，評價亦逐步回到合理區間，因此，建議投資人應耐心等待籌碼沉澱後逢低布局，聚焦長期受惠 AI 資本支出與規格升級、產業地位領先且獲利穩健成長的 AI 龍頭公司。