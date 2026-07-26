科技股輪動 法人：打造更均衡的核心資產配置

全球AI浪潮持續推進，美國科技巨頭最新財報再次聚焦人工智慧發展，也帶動全球資金持續布局AI相關產業。不過，市場觀察發現，AI投資正逐漸進入新的階段，受惠企業已從過去集中於少數龍頭公司，逐步擴散至晶圓代工、IC設計、AI伺服器、高速運算、網通及電子零組件等完整供應鏈，台股開始呈現百花齊放的產業輪動格局。

近期大型權值股表現亮眼，即反映市場資金已不再只聚焦於單一企業，而是開始尋找更多具備AI成長潛力的產業與公司。法人認為，AI的下一個十年，驅動台灣企業成長的力量，將來自整個科技產業鏈，而非只有一家公司。

法人表示，晶圓代工龍頭依然是台灣最具競爭力的企業之一，也是全球半導體產業的重要領導者；但AI時代真正受惠的，不會只有一家企業，而是整個台灣科技產業鏈。投資人追求成長的同時，也可以思考如何讓投資組合更均衡、更健康。

隨著市場結構改變，近年愈來愈多投資人開始重視資產配置，而不只是追求單一明星企業的表現。尤其對長期持有晶圓代工龍頭股票或市值型ETF的投資人而言，在持續看好台灣科技產業發展的同時，若能適度提高其他大型權值股的配置比重，更有機會同步掌握AI產業鏈全面成長所帶來的投資契機。

法人指出，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）追蹤臺灣50權重上限30%指數，完整布局台灣市值前50大企業，並透過單一成分股權重上限30%的設計，降低單一權值股過度集中的情況。除保有台灣核心企業的投資價值外，也讓其他大型權值企業擁有更合理的配置比重，使投資人能同步參與AI供應鏈各個重要環節的長期成長。

法人分析，009804與一般市值型ETF最大的不同，不是投資標的不同，而是投資權重的思維不同。同樣布局台灣市值前50大企業，但透過權重調整，讓投資組合不必過度依賴單一企業表現，而是更完整分享台灣大型企業共同成長的成果。當AI商機持續向整體產業鏈擴散時，也有助於提高投資組合參與不同成長動能的機會。

法人表示，對於已長期持有台積電股票或市值型ETF的投資人而言，009804並非取代原有核心資產，而是提供另一種更均衡的配置思維。在持續掌握台灣前50大企業長期成長趨勢的同時，降低投資組合對單一企業的依賴，兼顧成長潛力與風險分散，讓核心資產配置更具韌性，也更貼近AI時代產業多元發展的新趨勢。過去十年，投資台灣，關鍵在找到最強的公司；未來十年，投資台灣，更重要的是掌握最完整的產業鏈。