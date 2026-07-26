投資風格轉變 安聯投信：7月台股高檔震盪、輪動墊高

安聯投信台股團隊表示，投資人下半年對投資風險報酬的要求標準變高，風格轉變成不再是上半年瘋狂追逐貝他與投資報酬；受到投資風格轉變影響，相關缺貨搭配較低本益比的題材，也讓2026年來漲多且本益比被推高的部分族群，短線面臨股價被壓抑的態勢。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，預期7月大盤將以「高檔震盪、輪動墊高」為主要格局，維持大箱型的整理格局。

蕭惠中表示，台股在上半年累計超過55%驚人漲幅後，市場將由快速上升階段逐步進入高檔整理與產業輪動階段。雖然短線技術面乖離率偏高，但在AI產業趨勢持續向上、企業獲利預估不斷上修及資金動能充沛支撐下，台股中長期多頭架構仍相當完整。

在觀察指標蕭惠中表示，7月最重要觀察指標將集中於企業法說與財報季，市場聚焦重要指標法說所釋出2奈米與A16製程客戶需求、CoWoS先進封裝產能擴充進度、2026年美元營收成長率是否高於既有30%以上指引，以及未來兩年資本支出規劃。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，目前00984A產業配置偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長 + 防禦」兼具的結構。策略層面，電子股布局上持續以AI供應鏈及半導體為主，但較偏重ABF、IC製造、PCB等訊號較強、結構需求較明確領域。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，00993A持續以AI相關產業鏈為核心，聚焦高成長性企業，聚焦半導體、電子零組件等。短期市場情緒可能仍受全球科技股走勢影響，但從產業角度來看，對台股中長期展望仍偏樂觀正向。