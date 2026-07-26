上周台股漲2.3% 周線翻紅 法人：地緣風險加 AI 估值疑慮 勿貿然接刀

加權指數上周五下跌1,195點，收在43,654點，再度失守季線，成交量約8,271億元。籌碼面部分，三大法人賣超673.3億元，其中外資現貨賣超609.5億元，期貨淨空單增加1,062口至76,260口。投信買超47.6億元，自營商賣超111.5億元。雖然上周五大跌，上周仍上漲983點，漲幅2.3%，周線黑翻紅。

永豐期貨指出，受中東地緣政治風險升溫與美股科技股回檔拖累，台股24日遭遇猛烈拋售。加權指數開低走低，終場大跌1,195點（跌幅2.6%），收在43,654點；大盤成交量約8,271億元，顯示在系統性風險發酵下，資金加速撤出，市場避險與觀望氣氛極度濃厚。

盤面結構上，電子權值股淪為外資提款重災區。護國神山台積電大跌55元收2,350元；鴻海、聯發科與廣達同步下挫。中小型股賣壓更為沉重，櫃買指數狂瀉3.6%。傳產板塊亦表現疲軟，塑化類股重挫逾5%，僅食品、營建等少數防禦型族群及航運股長榮逆勢微幅抗跌。

永豐期貨表示，值得警惕的是，台經院24日特別示警，AI供應鏈存有高槓桿與估值集中的泡沫疑慮，這更加劇了本波市場去槓桿的修正壓力。總結來看，在國際利空尚未消化前，台股短線技術面已遭破壞。後續需密切觀察大盤能否止跌回穩，以及能否重返季線。操作上切忌貿然接刀，建議嚴控部位風險，靜待市場恐慌情緒實質降溫。