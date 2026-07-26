費半重挫逾4% 法人：台股短線仍處修正整理

美股24日科技股持續承壓，費城半導體指數重挫4.25%，台指期夜盤下跌445點。法人認為，台股短線仍處修正整理格局，後續須觀察美國科技股財報、聯準會利率決策及市場量能變化。

北海布倫特原油價格24日跌落每桶100美元以下，美股止穩、收盤互有漲跌，科技股賣壓仍重。

道瓊工業指數終場上漲235.6點或0.46%，收在51947.25點；標準普爾500指數上漲3.68點或0.05%，收在7411.98點；以科技股為主的那斯達克指數下跌161.87點或0.64%，收在24975.82點；費城半導體指數下跌524.951點或4.25%，收在11818.887點。

本週市場焦點包括美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策，也將迎來微軟、Meta、蘋果等美國大型科技股財報，市場將持續檢視人工智慧（AI）投資與資本支出是否延續，以作為台股短線走勢的重要觀察指標。

資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，台股股價近期出現回檔修正，由於反彈量能不夠，加上櫃買指數及個股股價相對弱勢，本土資金進場的跡象並不明顯，盤面缺乏投機的標的作為操作，股價呈現整理格局。

簡伯儀指出，近期美股部分重量型公司公布財報，市場對大型科技股財報及後續展望反應保守，指數上檔面臨較大賣壓，在技術指標未轉強前，建議偏觀望態度。