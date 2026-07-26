「神速填息股」後勁十足 大立光、台塑化等股息、價差兩頭賺

台股受惠AI需求強勁，帶動企業獲利持續上修，今年多頭氣勢如虹，以台灣50成分股為主的大型權值股填息力道猛烈，台積電（2330）等多檔一日火速填息，大立光（3008）、台塑化（6505）、華邦電（2344）等三檔除息後狂飆逾60%，讓股東大賺股息及價差。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，台積電法說同步上調財測及資本支出展望，加上美系雲端服務供應商（CSP）調升資本支出可期，預估台股2026年企業獲利成長率由原先40%上修至近五成，2027年仍有兩成以上，顯示AI產業周期仍處於長期擴張階段，支撐多頭續航。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清觀察，雖然外資今年賣股不手軟，所幸本土資金相當充沛，除公司派、中實戶進場作價外，散戶透過定期定額申購台股ETF持續挹注動能，只要基本面紮實、展望正向，或位階低、具轉機個股，多有不錯的填息走勢。

以產業龍頭匯聚的台灣50成分股來看，截至24日止，含採一年多次配息政策個股在內，已有38檔進行除權息，其中，包括台積電、聯發科、聯電、國巨*、南亞、南亞科、欣興、南電、貿聯-KY、臻鼎-KY、健策等11檔一日快速填息。

台塑化、華邦電、創意、元大金、致茂等五檔二日內填息，研華、玉山金、凱基金、台灣大、中華電、遠傳、華碩、緯穎等，填息天數在三至九日不等，表現遠優於往年。

統計除息後漲幅，以大立光狂漲64%拔得頭籌，主因除3月除息時，股價位於相對低檔，及台股隨中東地緣政治風險降溫，自4月一路上漲至48,000點外，加上切入CPO矽光子領域獲市場認同，帶動法人回補。

台塑化、華邦電挾中低價股、轉機題材，除息後漲幅分別達62.5%、61.7%分居第二、三名，至於光寶科、貿聯-KY、緯創、華碩、南電、緯穎、研華等，除息後上漲11.9%至28.4%不等，全都隸屬AI鏈。