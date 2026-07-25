快訊

捲粿粿婚外情判賠百萬又爆閃兵！王子神隱8個月突發文

開獎囉！5-6月統一發票獎號出爐 千萬獎號「38548029」

區間車旅客「躲廁所抽菸」害車廂空調被切斷還誤點！台鐵怒報警

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電上修資本支出 法人看好6檔廠務工程股仍具上檔空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）、美光上修資本支出，加上封測廠進入擴產上升周期，及人工智慧（AI）效應刺激記憶體、成熟製程建廠需求，法人看好，漢唐（2404）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）、兆聯實業（6944）、朋億*（6613）等廠務工程族群，股價仍有上檔空間可期。

投顧法人分析，反映客戶強勁需求及設備通膨成本，台積電法說上修2026年資本支出為600至640億美元，並宣布額外投資1,000億美元在美新建四座新廠，及規劃台灣未來數年興建13座先進製程及先進封裝廠房，預估2026至2028年資本支出將突破2,000億美元。

美光是現階段除台積電外最積極擴廠的半導體廠，法人指出，美光更仰賴統包角色分配專業包施作，6月法說上修2026、2027年資本支出分別達270、400億美元，顯見全球建廠腳步並無放緩跡象。

AI需求持續強勁帶動台積電先進封裝產能快速擴張，並將部分後段封裝製程委外給封測廠，法人表示，日月光投控（3711）、京元電子（2449）、力成（6239）、矽格（6257）及南茂（8150）等擴產規畫轉趨積極，隨先進封裝製程日益複雜，製程中對水、氣體、化學品需求同步提升，有利於廠務工程業者接單規模及訂單能見度持續上修。

另一方面，AI外溢效應推動記憶體、成熟製程業者規劃新廠，除南亞科（2408）P2廠可望於2027年上半年正式發包外，聯電（2303）正擴充新加坡既有廠房，法人預期 2027、2028年均有建置新廠計畫，世界先進VSMC P2專案規畫亦有機會於2028年前展開。

法人認為，廠務工程族群站在半導體超級循環風口浪尖，受惠科技大廠上修資本支出，訂單能見度直達2028年以後，未來專案獲利率可望受惠緊俏供需穩健成長，即使未來產業趨勢轉變，只要專案已經發包，相關建廠仍須如期完成，相較後續設備、材料出貨具備更高韌性，股價尚未充分反映。

台積電 帆宣 封測

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

AI晶片需求2027年估飆破2200萬顆！台積電法說扮風向球 00891、00904跌幅收斂

台股飆漲1783點！00995A、00981A、00991A...8檔漲幅衝破6% 法人：AI基本面無虞

亞翔法說會／迎AI半導體建廠潮 總座蔣曉麟：未來3年獲利逐年看好

相關新聞

台股跌千點 法人喊一線「升」機

美伊戰火擴大、通膨隱憂升溫、AI變現疑慮再起，衝擊昨（24）日台股開低走低，國家隊雖進場護盤買超130.1億元，仍不敵市場賣壓，指數再度慘崩1,195點、史上第九大跌點，收43,654點，再破季線支撐。法人指出，倘若下周一能重新站回季線，預期指數仍有向上挑戰月線45,171點的機會。

英特爾財報財測超預期 鴻海、緯創、廣達 大啖商機

英特爾公布上季財報表現亮眼，不論PC及伺服器領域的CPU出貨動能都同步暢旺，英特爾看好下半年伺服器CPU出貨表現將可望持續走強，代表通用型伺服器市場需求將持續衝高，法人看好鴻海、緯創、廣達等ODM廠都可望同步受惠。

Google供應鏈八強 大摩挺

Google母公司Alphabet發布最新財報與法說展望，大幅上調2026財年資本支出至1,950至2,050億美元。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，此舉減輕投資人對AI投資放緩的疑慮。台廠中，點名台積電、日月光投控、聯發科等八家後市可期。

台股跌千點 投資人不恐慌仍看多後市

台股昨（24）日再度回檔超過千點，櫃買指數也大跌14.48點或3.69%，市場一片淒風苦雨，不過被稱為台股恐慌指數的台指選擇權波動率指數目前還不到40，昨日收38.09點，顯示投資人並未極度恐慌，持續偏多看待。

10檔三強優勢股 法人卡位

台股在美股超級財報周開始後，行情高檔震盪，其中中期技術面、籌碼面、基本面透露，已有三大法人買盤卡位的萬海（2615）、台塑化等十檔「三強」股，成為市場焦點。

台積電上修資本支出 法人看好6檔廠務工程股仍具上檔空間

台積電（2330）、美光上修資本支出，加上封測廠進入擴產上升周期，及人工智慧（AI）效應刺激記憶體、成熟製程建廠需求，法人看好，漢唐（2404）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）、兆聯實業（6944）、朋億*（6613）等廠務工程族群，股價仍有上檔空間可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。