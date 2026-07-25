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台股跌千點 投資人不恐慌仍看多後市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股24日收盤下跌1,195.97點。聯合報系資料照
台股24日收盤下跌1,195.97點。聯合報系資料照

台股昨（24）日再度回檔超過千點，櫃買指數也大跌14.48點或3.69%，市場一片淒風苦雨，不過被稱為台股恐慌指數的台指選擇權波動率指數目前還不到40，昨日收38.09點，顯示投資人並未極度恐慌，持續偏多看待。

台指選擇權波動率指數昨日上漲6.58%或2.35點，收38.09點。儘管7月台股高低點震盪5,427點，最低下探至41,967點，但7月來台股恐慌指數從未突破40。

回顧今年來，台指選擇權波動率指數最高出現在6月26日的44.27，除了6月有八個交易日在40之上外，另一次出現在3月9日。

此外，從散戶指標之一零股動向來看，昨日盤中零股成交358.23億元，盤後成交6.24億元，合計全日成交364.47億元；三項數據均較前一個交易日增加，23日依序為320.36億、3.99億、324.35億元，單日成長12.36%或40.11億元，顯示出買盤持續看好台股後市表現，不斷逢低承接。

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