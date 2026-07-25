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Google供應鏈八強 大摩挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出。美聯社
Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出。美聯社

Google母公司Alphabet發布最新財報與法說展望，大幅上調2026財年資本支出至1,950至2,050億美元。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，此舉減輕投資人對AI投資放緩的疑慮。台廠中，點名台積電（2330）、日月光投控、聯發科等八家後市可期。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、大摩雲端半導體科技產業分析師顏志天看法，今年第2季，Alphabet資本支出即高達449億美元，季增26%、年增達100%，資金分配上，伺服器占比最高達60%，資料中心與網路設備則占40%。Alphabet重申，2027財年的資本支出仍將顯著成長，雖然自由現金流（FCF）將持續承壓，但也確立了AI基礎建設的長期成長趨勢。

顏志天分析，Alphabet對於AI與雲端投資延長至2027年的積極表態，對雲端半導體業者如信驊、瀾起科技等構成實質利多，能有效緩解投資人對算力投資降溫的擔憂。

同時，TPU與Axion CPU的加速導入，將帶動龐大的晶片代工、封測與測試介面需求，預期包含：台積電、日月光投控、聯發科、京元電子、信驊、旺矽、穎崴以及鴻勁等AI伺服器與半導體供應鏈夥伴，營運皆可望同步看旺。

值得注意的是，今年第2季為Alphabet自行研發的張量處理單元（TPU）系統首度交付客戶資料中心、並開始認列相關營收的季度。今年僅有少部分合約銷售額可望入帳，大部分營收將於2027年陸續實現。未來TPU對外供應規模，仍將視客戶需求、產業供應鏈瓶頸，以及Alphabet內部AI算力需求而定。

Alphabet正透過整合TPU、輝達（NVIDIA）加速器及自研Axion CPU，打造優化的算力架構。針對智慧代理（Agent）優化的新型Axion CPU，每美元效能比同業產品高出約30%，成本效益優異。

大摩 Google Alphabet

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