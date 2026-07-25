聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾財報財測超預期 鴻海、緯創、廣達 大啖商機
英特爾公布上季財報表現亮眼，不論PC及伺服器領域的CPU出貨動能都同步暢旺，英特爾看好下半年伺服器CPU出貨表現將可望持續走強，代表通用型伺服器市場需求將持續衝高，法人看好鴻海、緯創、廣達等ODM廠都可望同步受惠。
法人指出，鴻海、緯創、廣達等ODM大廠同步感受到通用伺服器商機升溫訊號，這波訂單能見度至少可望延續到2027年上半年針對通用伺服器所需的LPDDR記憶體、電源管理IC及被動元件等積極備貨，迎接這波通用伺服器商機。
通用伺服器採購力道最為強勁的雲端服務業者據傳為微軟、Google兩大雲端服務業者，今年訂單量比去年原先業界預期的翻倍成長，Meta及亞馬遜AWS也相對過去較積極採購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。