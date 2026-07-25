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英特爾財報財測超預期 鴻海、緯創、廣達 大啖商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維吳凱中／台北報導
英特爾上季財報亮眼。路透
英特爾上季財報亮眼。路透

英特爾公布上季財報表現亮眼，不論PC及伺服器領域的CPU出貨動能都同步暢旺，英特爾看好下半年伺服器CPU出貨表現將可望持續走強，代表通用型伺服器市場需求將持續衝高，法人看好鴻海緯創廣達等ODM廠都可望同步受惠。

法人指出，鴻海、緯創、廣達等ODM大廠同步感受到通用伺服器商機升溫訊號，這波訂單能見度至少可望延續到2027年上半年針對通用伺服器所需的LPDDR記憶體、電源管理IC及被動元件等積極備貨，迎接這波通用伺服器商機。

通用伺服器採購力道最為強勁的雲端服務業者據傳為微軟、Google兩大雲端服務業者，今年訂單量比去年原先業界預期的翻倍成長，Meta及亞馬遜AWS也相對過去較積極採購。

緯創 廣達 鴻海

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