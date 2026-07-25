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ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 強彈
台股本周受中東局勢反覆、大型科技股財報、人工智慧（AI）產業雜音等干擾，在季線上下震盪換手，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以統一IC設計臺灣N（020031）強彈7.59%居冠。
美伊衝擊擴大帶動油價上漲，市場對美聯準會（Fed）升息預期增溫，加上Alphabet AI鉅額資本支出及特斯拉財報不如預期影響，台股隨美科技股震盪，統計集中市場單周漲983點或2.3%，櫃買市場周線跌0.81點或0.21%。
追蹤台股標的為主的19檔ETN中，有13檔打敗兩市大盤，統一IC設計臺灣N大漲7.59%，登上冠軍寶座，排名二、三分別為元大IC設計N、元大特選電動車N，漲幅各為7.48%、7.17%。
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