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興櫃一周回顧／歐付寶風光 蟬聯漲幅王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股本周延續高檔震盪格局，連帶本周358家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，平均下跌1.5%，其中最強一檔持續由電子支付股歐付寶（6878）蟬聯，連兩周都上演漲到熔斷

本周興櫃漲幅前十強依序為歐付寶49.01%、來毅數位33.06%、紅陽28.4%、合聖科技*22.5%、晶瑞光22.1%、沅聖19.8%、益材科技13.3%、仲恩生醫12.9%、佳運12.02%、華上生醫11.7%。從族群看，本周電子股轉強，入列四檔，生技醫療股兩檔，其餘四檔分別出現在金融業、數位雲端、電機機械、綠能環保。

歐付寶受惠金管會核准經營國外小額匯兌業務暨兼營外籍移工國外小額匯兌業務，前一周漲幅超過七成，本周再漲近五成。此外，周漲幅超過一成的還有永立榮、台睿、博來科技、雷虎生，周漲幅落在10.3%至11.06%之間。

歐付寶 熔斷 合聖科技

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