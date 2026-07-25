一周熱門零股／市值型ETF、台積電 搶手

美伊戰火擴大、通膨隱憂升溫、AI變現疑慮再起，衝擊昨（24）日台股開低走低，國家隊雖進場護盤買超130.1億元，仍不敵市場賣壓，指數再度慘崩1,195點、史上第九大跌點，收43,654點，再破季線支撐。法人指出，倘若下周一能重新站回季線，預期指數仍有向上挑戰月線45,171點的機會。

2026-07-25 00:34