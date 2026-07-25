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一周熱門零股／市值型ETF、台積電 搶手
台股本周焦點主要在中東緊張情勢、美股超級財報周等多空因素，盤勢震盪加劇，投資人雖藉零股參與後市，但買盤縮手，其中，元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF與台積電等大型權值股為交投重心。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、元大高股息、台積電、聯電、元大台灣50正2、群創、國巨*、緯創、南亞科、鴻海，十檔標的交易量從6,272萬至667萬股，較上周降溫。
法人表示，目前市場焦點在兩條主線，一是油價突破100美元後，是否迫使聯準會在7月或9月再度升息；二是Alphabet將2026年資本支出預估上調至1,950億至2,050億美元，並拖累自由現金流轉負，是否意味AI投資回報期被拉長，引發議論，將壓抑投資人情緒，市場波動率可能保持高位，後續相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。
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