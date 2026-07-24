台股本週震盪上漲983點 上市公司總市值142.5兆元

台股繼上週五重挫2953.71點，創史上最大單日跌點紀錄後，本週反彈，但震盪劇烈，週五集中市場指數以43654.84點作收，週漲983.57點或2.3%。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣142兆5792億元，較上週增加約3.2兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為電腦及週邊設備類指數上漲10.29%，跌幅最大則是綠能環保類指數下跌9.04%。其他未含金融類指數上漲923.81點，漲幅約為2.42%；未含電子類指數下跌47.30點，跌幅約0.20%，；未含金融電子類指數下跌170.42點，跌幅約1.07%。

本週全體上市股票成交金額為4兆3172億元，成交金額前3名產業為，半導體類成交金額1兆6251億元，占全體上市股票交易金額比重37.64%；電子零組件類成交金額1兆132億元，占比23.47%；以及電腦及週邊設備類成交金額4206.35億元，占比9.74%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.20%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類9.60%，電子零組件類7.83%，和玻璃陶瓷類7.35%。

累計今年初開盤迄今共133個交易日，集中市場總成交金額為137兆391億元，市場日平均成交金額為1兆303億元，股票成交量週轉率117.43%，股票日平均成交量週轉率0.88%。