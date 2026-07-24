外資倒貨 力積電被盯上、短短6天竟遭大賣22.4萬張

台股24日開低走低收在43,654.84點，大跌1,195.97億元，跌幅2.66%，季線再度失守季線，三大法人賣超663.94億元，外資賣超609.5億元，統計外資賣超前十名個股，賣超力積電（6770）43,857張最多，合計短短6個交易日，外資天天賣超力積電，合計倒貨竟高達22萬4,044張。

台股早盤以44,769.39點開低，下跌81.42點，指數開低走低，一度下滑至43,607.4點，大跌1,243.41點，季線再度失守，權王台積電（2330）失守5日線，收2,350元，下跌55元，影響大盤指數約432點；台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、聯電（2303）等同步走弱。

台股集中市場指數終場下跌1,195.97點，以43,654.84點收盤，跌幅2.66%，三大法人終止連4買，合計賣超663.94億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超609.50億元，投信買超57.08億元；自營商賣超（合計）111.51億元，其中自營商（自行買賣）買超2.75億元、自營商（避險）賣超114.27億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超力積電最多，已連六賣；另外，5檔ETF也在賣超前十大中；台塑（1301）集團則有3檔進榜，台塑收62.7元，下跌3.5元，跌幅5.29%，外資賣超21,084張，終止連二買轉為賣超；台化（1326）收67.5元，下跌4.2元，跌幅5.86%，外資賣超18,678張，終止連二買轉為賣超；南亞科（2408）收401元，下跌25元，跌幅5.87%，外資賣超13,346張，終止連二買轉為賣超。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）