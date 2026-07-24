快訊

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

外資倒貨 力積電被盯上、短短6天竟遭大賣22.4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
力積電。 聯合報系資料照
力積電。 聯合報系資料照

台股24日開低走低收在43,654.84點，大跌1,195.97億元，跌幅2.66%，季線再度失守季線，三大法人賣超663.94億元，外資賣超609.5億元，統計外資賣超前十名個股，賣超力積電（6770）43,857張最多，合計短短6個交易日，外資天天賣超力積電，合計倒貨竟高達22萬4,044張。

台股早盤以44,769.39點開低，下跌81.42點，指數開低走低，一度下滑至43,607.4點，大跌1,243.41點，季線再度失守，權王台積電（2330）失守5日線，收2,350元，下跌55元，影響大盤指數約432點；台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、聯電（2303）等同步走弱。

台股集中市場指數終場下跌1,195.97點，以43,654.84點收盤，跌幅2.66%，三大法人終止連4買，合計賣超663.94億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超609.50億元，投信買超57.08億元；自營商賣超（合計）111.51億元，其中自營商（自行買賣）買超2.75億元、自營商（避險）賣超114.27億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超力積電最多，已連六賣；另外，5檔ETF也在賣超前十大中；台塑（1301）集團則有3檔進榜，台塑收62.7元，下跌3.5元，跌幅5.29%，外資賣超21,084張，終止連二買轉為賣超；台化（1326）收67.5元，下跌4.2元，跌幅5.86%，外資賣超18,678張，終止連二買轉為賣超；南亞科（2408）收401元，下跌25元，跌幅5.87%，外資賣超13,346張，終止連二買轉為賣超。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 倒貨 台股

延伸閱讀

外資反手大賣610億元！三大法人終止連4買 台股重挫1,196點失守季線

三大法人同步買超164億元！網卻狂問「誰在賣」：體感比數據還慘

台積電跌破5日線！台股開低一度重挫近900點回測44K 緯穎挺身抗空

外資連二買 後市盯三關鍵

相關新聞

台股收跌1,195點再破季線 台積電收低55元

台股24日收盤下跌1,195.97點，終場以43,654.84點作收，成交量7,924億元；台積電（2330）收盤價2,350元，下跌55元，跌幅2.29%。

國巨回檔幾乎腰斬...慘遭大股東倒貨？專家搖頭：大戶3指標僅小幅下滑、國際盤影響更大

2026年7月17日，國巨(2327)股價失守700元關卡，終場以跌停作收。當天市場流傳大股東「陳氏傳承公司」因股票解質押、可能出售持股的說法，國巨在當天收盤過後發布正式聲明澄清，表示公司迄今並未收到該股東任何股權變動之申報或通知，持股狀況並無異動。

ETF越跌越買真的會是台股定海神針？專家示警：ETF買盤撐住反而小心隱藏死亡螺旋

有沒有想過，這波台股為什麼這麼強？即使國際都出現大幅回檔，但台股特別是加權指數（上市），從高點到低點僅回檔12.96%；不過櫃買指數（上櫃）卻重挫達22.27%，跌幅幾乎是上市的1.7倍。

AI一直跌！「貨櫃三雄」底部起漲 迎第3季旺季行情

AI股近期頻遭空襲，台股24日盤中再度重挫超過1,100點，但貨櫃三雄相對抗跌，萬海（2615）、陽明海運（2609）盤中漲逾2%，長榮（2603）上漲近1%。國內航運及物流業者指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）呈現高檔整理，預測第3季旺季行情可望延續。

AI燒錢燒到投資人害怕？Alphabet、特斯拉重挫 台股重摔千點再破季線

美股那斯達克昨日跳空下挫2.15%，Google、特斯拉公布第2季財報，除了自由現金流都轉負，公司更預告資本支出還會再增加，引發投資人不安，Google、特斯拉分別重挫6.89%、14.52%。台股跟著承壓，24日盤中大跌超過1,000點，再度摜破季線大關。

不要亂接刀子？法人示警：一點利空就反應的弱勢震盪盤來了

台股由去年封關28,963.6點往上飆漲，一度寫48,218.87點的歷史新高點，大漲19,255.27點，即使近期由高點滑落至41,967.75點，短線急跌6,251.12點，今年來仍是大漲；不過，近期不斷出現回測季線的走勢，法人示警，「利多不漲，但一點利空就反應」，多空強弱扭轉，弱勢震盪下不急著搶反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。