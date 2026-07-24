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台股重挫1,195.97點失守季線 金管會這樣說
台股24日在國際市場賣壓影響下重挫1,195.97點，終場收在43,654.84點，跌幅2.67%，失守季線，成交值約7,924.35億元。對此，金管會表示，台股主要反映國際情勢變化，將持續關注股市波動，並已請證交所及櫃買中心密切留意國際金融市場動態。
金管會指出，觀察亞洲主要股市24日表現，台股跌幅2.67%，日本下跌2.78%、南韓重挫4.98%，香港及上海分別下跌1.17%、1.05%，新加坡則下跌0.35%，亞洲股市普遍走弱。
基本面方面，截至今年6月底，集中市場本益比約31.78倍，現金殖利率約1.56%，若加計股票股利則為1.59%。此外，上市櫃公司今年上半年累計營收達30.49兆元，較去年同期成長35.96%，整體企業營運基本面仍具支撐力。
至於市場風險控管指標，金管會表示，截至7月23日，信用交易整戶擔保維持率為181.07%，借券賣出占市場成交值比率為3.19%。金管會將持續關注國內外金融市場變化，維護資本市場穩定發展。
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