台股本周先盛後衰漲983點！10大飆股揭曉 綠能股奪冠、緯創衝上第六名

台股本周上演「先盛後衰」行情，儘管24日重挫1,195.97點、失守季線，但在前半周強勢反攻帶動下，集中市場指數累計仍上漲983.57點、漲幅2.3%，周線終止連兩黑翻紅；不過，日均成交值降至8,991.2億元，市場追價力道明顯降溫。櫃買指數則小跌0.21%，日均成交值同步縮減至1,849億元。

觀察本周漲跌幅前十名個股，資金仍圍繞AI伺服器、工業電腦等主流題材輪動，同時也擴散至綠能、能源及部分中小型股；反觀前波強勢電子股及部分高價股則面臨獲利了結，盤面呈現明顯輪動。

本周漲幅冠軍由綠能環保個股成信實業*-創（6969）拿下，單周飆漲60.62%；馥鴻（5345）大漲41.69%居次，凌華（6166）受惠AI邊緣運算與工業電腦題材發酵，周漲39.33%，躋身前三強。

最受市場矚目的則是AI伺服器代工大廠緯創（3231），全周勁揚28.78%，躋身周漲幅前十名，顯示市場資金持續聚焦AI伺服器供應鏈。

工業電腦大廠樺漢（6414）本周上漲26.58%，同樣反映AI、自動化及智慧製造題材持續受到青睞；此外，勁豐（6577）、立凱-KY（5227）、駿吉-KY（1591）等中小型股也都有逾兩成漲幅，資金持續朝具成長題材的個股輪動。

另一方面，國際油價走高，也推升能源相關商品表現，槓桿型ETF期街口布蘭特正2（00715L）本周上漲25.8%，擠進周漲幅前十名。

跌幅榜方面，青雲（5386）本周下挫32.67%，成為最弱勢個股；前波千金飆股聯友金屬-創（7610）下跌31.12%，跌幅排名第二。

值得注意的是，矽晶圓廠合晶（6182）本周重挫23.75%，跌幅位居第三；另外，中探針（6217）、冠西電（2466）等電子股跌幅也都超過22%。

整體而言，台股本周雖成功收復周線並終止連兩周下跌，但成交量能持續萎縮，顯示市場追價意願仍偏保守。在資金輪動之下，AI、高效能運算及工業電腦成為盤面主流，至於前波漲幅較大的電子股與高價股則面臨獲利調節壓力。後續外資動向與量能，將是台股能否反彈的重要觀察指標。