外資反手大賣610億元！三大法人終止連4買 台股重挫1,196點失守季線

台股24日在權王台積電（2330）失守5日線，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、聯電（2303）等權值股同步走弱拖累下，集中市場指數盤中一度重挫1,243.41點，最低下探43,607.40點。終場下跌1,195.97點、收43,654.84點，跌幅2.66%，再度失守季線，成交值續縮至7,924億元。三大法人終止連4買，合計賣超663.94億元，外資即調節逾600億元。

整體盤勢呈現跌多漲少，集中市場與櫃買市場合計上漲572家、下跌1,318家，漲停14家、跌停19家，空方明顯占據盤面優勢。

統計三大法人7月24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超609.50億元，投信買超57.08億元；自營商賣超（合計）111.51億元，其中自營商（自行買賣）買超2.76億元、自營商（避險）賣超114.27億元。

盤面上，權值股成為壓盤重心。台積電開低走低，以2,355元開出，盤中一度下探2,345元，終場下跌55元、跌幅2.29%，收2,350元，失守5日線，單日拖累大盤約432點，不過本周仍累計上漲2.62%。台達電重挫5.05%，收1,785元，同樣跌破5日線，影響大盤約73點；聯發科早盤一度衝上4,010元，隨後不敵賣壓翻黑，終場下跌3.23%、收3,750元，月線再度失而復得，影響大盤約60點。日月光投控、南亞、聯電等權值股同步走弱，加重大盤跌勢。

族群方面，被動元件族群遭空頭重擊，信昌電（6173）、光頡（3624）雙雙跌停，華容（5328）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）跌幅均超過8%，國巨*（2327）、金山電（8042）、九豪（6127）也同步下挫逾7%，成為盤面重災區。

載板族群同步遭摜壓，南電（8046）跌停至1,110元，景碩（3189）重挫9.43%、收711元，欣興（3037）下跌6.36%、收839元，臻鼎-KY（4958）跌4.74%、收482元，族群全面走弱。

相較之下，記憶體族群表現分歧。創見（2451）逆勢勁揚7.98%、收262元，帶動凌航（3135）、宇瞻（8271）、威剛（3260）、十銓（4967）等記憶體模組廠同步收紅；不過DRAM族群賣壓依舊沉重，力積電（6770）下跌6.67%、收61.6元，南亞科（2408）跌5.87%、收401元，華邦電（2344）跌4.04%、收154.5元，皆失守5日線。

累計本周，集中市場指數仍上漲983.57點、漲幅2.3%，周線終止連兩黑翻紅，但日均成交值降至8,991.2億元，顯示指數雖維持周線收紅，市場追價動能已有降溫跡象，後續仍須觀察外資動向及權值股能否止穩，作為台股短線走勢的重要指標。