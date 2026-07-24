台股量縮下挫1195點歷史第9大跌點 週線翻紅

台股由去年封關28,963.6點往上飆漲，一度寫48,218.87點的歷史新高點，大漲19,255.27點，即使近期由高點滑落至41,967.75點，短線急跌6,251.12點，今年來仍是大漲；不過，近期不斷出現回測季線的走勢，法人示警，「利多不漲，但一點利空就反應」，多空強弱扭轉，弱勢震盪下不急著搶反彈。

2026-07-24 12:51