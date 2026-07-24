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台股量縮下挫1195點歷史第9大跌點 週線翻紅
投資人對AI巨額支出擔憂浮現，加上中東衝突加劇推升國際油價，美股下挫。台股今天開低走低，終場下跌1195.97點，為歷史第9大跌點，摜破季線約43964點；本週加權指數上漲983.57點，週線翻紅。
台股加權指數收在43654.84點，跌1195.97點，跌幅2.67%，成交金額縮至新台幣7924.35億元。
權值股台積電收2350元，跌55元，跌幅2.29%；台達電收1785元，下挫95元，跌幅5.05%；鴻海收252.5元，跌5元，跌幅1.94%。
低軌衛星概念股昇達科收在最低1190元，跌110元，跌幅8.46%；啟碁收249.5元，跌9元，跌幅3.48%；華通收201.5元，下挫12.5元，跌幅5.84%。
塑化類股重挫，南亞收跌停177.5元；台塑化收85.8元，下挫7.94%。
記憶體族群南亞科收401元，跌5.87%；華邦電收154.5元，下挫4.04%。
第一金投顧副總經理留政鈺接受電訪表示，台股近來盤整原已大致告一段落，今天大跌主要還是反映Google快速擴充雲端業務，現金流轉負數，市場產生疑慮，加上中東衝突升溫使油價攀升，市場風險意識轉強。
留政鈺指出，短線先觀察下週美股重量級公司財報，如微軟、高通、安謀、Meta、蘋果、亞馬遜等。
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