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台股收跌1,195點再破季線 台積電收低55元
台股24日收盤下跌1,195.97點，終場以43,654.84點作收，成交量7,924億元；台積電（2330）收盤價2,350元，下跌55元，跌幅2.29%。
台股今日開低走低，美科技股疲軟牽動台股，由於缺乏承接買盤，台股一路向下再度跌破季線。
今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、聯發科（2454）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、聯電（2303）、聯亞（3081）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）及南亞（1303）；成交金額大且疲軟者則為：緯創（3231）、緯穎（6669）、華星光（4979）、漢翔（2634）、創見（2451）、威剛（3260）、雙鴻（3324）、宇瞻（8271）及凌華（6166）。
群益投顧表示，7月以來原油價格大幅回升，美債殖利率攀高，美30年期債券殖利率重回5%之上，利率走高牽制籌碼軋空力度，且企業財報估值修正壓力仍在。資金籌碼面多空衝突，月線仍呈走跌態勢，短線盤勢估處震盪整理期。
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