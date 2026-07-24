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台股跌1195.97點

中央社／ 台北24日電
台股大跌。中央社
台股大跌。中央社

台北股市今天開低走低，收盤跌1195.97點，為43654.84點，跌幅2.67%，成交金額新台幣7924.35億元。

加權指數開盤為44769.39點，盤中最高44769.39點，最低43607.40點；不含金融股指數39112.91點，跌1162.41點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌2.24%、食品股漲0.30%、塑化股跌5.22%、紡織股跌0.09%、機電股跌2.98%、造紙股跌0.33%、營建股漲0.36%、金融股跌0.09%。

委買張數1990萬4958張，委賣張數1258萬5897張，成交張數944萬9169張。

收盤時上漲346家，下跌662家，持平98家。

成交量前5名個股為群益臺灣加權正2、主動統一升級50、元大台灣50正2、群創、緯創。

漲幅前5名個股為圓展、成信實業*-創、中福、鼎固-KY、迅杰。

跌幅前5名個股為永悅健康-創、泰宗、蔚華科、台勝科、揚博。

金融股 台北 股市

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